Сексолог назвала причины симуляции оргазмов мужчинами

Мужчины имитируют оргазм, как и женщины, и зачастую они делают это из-за стресса и усталости, рассказала сексолог Татьяна Славина. В своем Telegram-канале она назвала и другие причины симуляции мужского оргазма.

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Славина пояснила, что желание сохранить лицо в глазах партнерши — один из самых веских аргументов симулировать оргазм. По ее словам, мужчина часто не может признаться, что у него во время секса что-то пошло не так, поэтому ему проще подыграть, чем тратить силы на достижение удовольствия.

от 10 до 40 процентов мужчин имитируют оргазм. А по некоторым данным, это делают 50 процентов мужчин

Некоторым приходится притворяться из-за того, что женщины иногда не могут довести партнера до оргазма. И, чтобы не обидеть избранницу и не посеять в ее голове мысль, что она несексуальна, мужчина изображает нужные эмоции, добавила сексолог. Также причинами так себя вести могут стать усталость, пониженное либидо и незаинтересованность в сексе, отсутствие прелюдии, проблемы с эрекцией или эякуляцией, прохладное отношение к партнерше.