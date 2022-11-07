5 признаков, что вы все еще любите бывшего

Расставания — это тяжело, особенно когда бывший партнер никак не идет из головы. Если узнали себя в нашем списке, срочно принимайте меры.

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Признак первый: вы ежедневно проверяете его социальные сети

Признайтесь, что аккаунт «Ноготочки в Воронеже» был создан только для того, чтобы мониторить страницу бывшего. Что вы там не видели? Очередное селфи с мотивирующей цитатой? Фото шпротов на завтрак? Уверены, вы спокойно проживете и без всего этого.

Признак второй: вы сравниваете с бывшим нового партнера

Возможно, они действительно похожи — все-таки люди часто предпочитают определенный типаж. Но сравнивать то, как они реагируют на ваши шутки или ведут себя в постели? Прекращайте!

Признак третий: вы переживаете, что он найдет новую девушку

Пока вы читаете наш список, бывший может отправлять огонек на чью-то сториз или свайпать профили в Tinder. И это нормально! После расставания он не принял целибат, как бы вам того ни хотелось. Чем быстрее вы это поймете, тем лучше.

Признак четвертый: вы храните вещи бывшего партнера

Или того хуже, спите в обнимку с его заляпанной футболкой. Да, мы поняли, что она сохранила его запах. Но пришло время от нее избавиться — заодно освободите место в шкафу.

Признак пятый: вы звоните или пишете бывшему, когда напьетесь