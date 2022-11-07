Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

5 признаков, что вы все еще любите бывшего

Super.ru

Расставания — это тяжело, особенно когда бывший партнер никак не идет из головы. Если узнали себя в нашем списке, срочно принимайте меры.

5 признаков, что вы все еще любите бывшего
Фото: Super.ruSuper.ru

Признак первый: вы ежедневно проверяете его социальные сети

Признайтесь, что аккаунт «Ноготочки в Воронеже» был создан только для того, чтобы мониторить страницу бывшего. Что вы там не видели? Очередное селфи с мотивирующей цитатой? Фото шпротов на завтрак? Уверены, вы спокойно проживете и без всего этого.

Признак второй: вы сравниваете с бывшим нового партнера

Возможно, они действительно похожи — все-таки люди часто предпочитают определенный типаж. Но сравнивать то, как они реагируют на ваши шутки или ведут себя в постели? Прекращайте!

Признак третий: вы переживаете, что он найдет новую девушку

Пока вы читаете наш список, бывший может отправлять огонек на чью-то сториз или свайпать профили в Tinder. И это нормально! После расставания он не принял целибат, как бы вам того ни хотелось. Чем быстрее вы это поймете, тем лучше.

Признак четвертый: вы храните вещи бывшего партнера

Или того хуже, спите в обнимку с его заляпанной футболкой. Да, мы поняли, что она сохранила его запах. Но пришло время от нее избавиться — заодно освободите место в шкафу.

Признак пятый: вы звоните или пишете бывшему, когда напьетесь

Эта привычка давно стала сетевым мемом, но для вас еще не потеряла актуальности. Пара стаканов красного сухого — и вот ваши пальцы уже набирают многозначительное сообщение: «Спишь?» Держите себя в руках, а если не получается, выключайте телефон перед вечеринками и просите друзей его спрятать.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители