Где и как найти хорошего мужа

Сначала давайте разберёмся, что значит «хороший» муж.

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Для кого-то это определённый уровень достатка, а для кого-то нежные объятия каждый вечер важнее солидной зарплаты партнёра.

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Для меня «хороший» муж – это психически здоровый, без тяжёлых зависимостей человек с определёнными физическими параметрами и замечательной мамой. Любящий, уважающий и принимающей меня такой, какая я есть. Мужчина, который заинтересован и в моём, и в собственном развитии. Помогающий и понимающий мой язык любви.

Если под ваши собственные критерии «хорошего» мужа попадает такое описание, как спортивный и обеспеченный, то на поиски отправляйтесь на соответствующие мероприятия и запишитесь в спортивный клуб премиум класса.

Если вам интересны молодые, перспективные мужчины, то идите на топовые офлайн бизнес-мероприятия или тематические вечеринки, коворкинги.

Тут, как говорится, было бы желание. Мужа можно найти даже в пробке, если не забудете улыбнуться тому красавчику в правом ряду.

Помните – не под одну, даже самую прекрасную, лежачую на диване девушку, хороший муж не затечёт.

Где обитают мужчины, которые могут стать хорошии мужьями

Среда обитания мужчин, которые могут стать хорошим мужем, распространяется по всей нашей планете. А вот процент везения, что вы его скоро встретите, зависит от вашей активности.

Тут работает одно важное правило: посещать надо те мероприятия, куда ходят мужчины.

Это значит, что если спортивный клуб – то не тот, где собираются на растяжку одни девочки, а сборный; если танцы – то парные; если выставки – то галереи, арт-пространства и ярмарки современного искусства, где ведутся активные продажи работ топовых художников, а не бьюти-направления, интересующее очень маленький процент мужчин.

Рестораны, а не ночные клубы и, конечно же, всё, что касается автомобилей и яхт. Там, где находятся игрушки для взрослых мальчиков – там встретить своего будущего мужа больше вероятностей.

Куда нужно ходить и как одеваться, чтобы тебя воспринимали серьёзно

Чтобы попадать в поле зрение интересующих вас мужчин, нужно и важно обращать внимание на внешний вид и одежду.

Но есть и золотые правила, которых не заменят никакие модные бренды. Это чистые волосы, ухоженные пальчики и приятный запах.

Наш главный идентификатор для других – внешний вид. Именно по внешней атрибутике мы распознаём друг друга, собираемся в тематические сообщества, придерживаясь единого стиля.

Если хотите, чтоб вас воспринимали серьёзно, то легкомысленные образы будут неуместны. Встречают, как говорится, по одёжке.

Это потом наша внутренняя девочка будет умилять будущего мужа розовыми футболками и носками с мишками. А если вы всё-таки хотите найти себе мужа, а не папу – подбирайте одежду, в которой вам будет комфортно и в то же время она будет подчёркивать все ваши достоинства и подходить по цветотипу.

Тогда, даже если вы неожиданно окажетесь там, куда не планировали идти, вы не будете смущаться и комплексовать. А открытость очень притягательна в любом месте и при любой компании.

Также думайте об уместности вашего стиля и образа. Туфли на каблуке на пляже идентифицирует вас как недалёкую девушку и охотницу – что оттолкнёт будущего хорошего мужа.

Можно ли найти хорошего мужа в интернете?

Сейчас век цифровых технологий и больших скоростей. Хорошего мужа запросто можно найти на просторах интернета. Причём, если раньше это были специальные сайты знакомств, где пары именно искали друг друга по параметрам или даже по взаимовыгодным условиям, то сейчас выйти замуж можно при лайке с первого взгляда в любой социальной сети.

Сайты знакомств отжили своё, во-первых, из-за большого количества мошенников, оккупировавших их, во-вторых, из-за того, что чаще на них стали искать не долгосрочные, а мимолётные отношения на одну ночь. Причём как и мужчины, так и женщины.

У меня много знакомых пар, которые познакомились в интернете. Некоторые подруги даже очень удачно вышли замуж.

Лайк с первого взгляда

Неважно, кто первый поставит лайк с первого взгляда. Но это однозначно означает, что в вас стрельнули глазками, и если эта симпатия окажется взаимной, то до свадьбы там не так далеко, как кажется.

Мужчины, несомненно, обращают внимание на красивые фотографии. У мужчин больше, чем у женщин развито визуальное восприятие. Поэтому в вашем профиле обязательно должны быть и профессиональные красивые фотографии.

Единственное, что хочу добавить – красивые, не означает полуобнажённые.

Выкладывая откровенные фотографии с целью привлечь к себе как можно больше внимания, вы, конечно, обретёте много поклонников и подписчиков, но шанс заинтересовать мужчину на уровне «головы» падает, и вместо предложения о романтическом свидании вы рискуете получить в личку кучу дик-пиков.

Советы девушкам, где и как можно найти себе мужа

Начните со своей головы и определитесь, какой мужчина нужен именно вам

Выпишите характеристики и параметры вашего идеального мужа. Я не зря начала со среды обитания мужчин. Это может помочь вам понять, где ваш будущий муж может находиться и даже бессознательно привести вас в это место.

Улыбайтесь

Знаете, как чаще всего мужчины описывают привлекающих их женщин? Нет, не красивая, не стройная или молодая и даже не умная. Они описывают их одним словом – зажигательная.

А зажигает их в первую очередь наша искренняя улыбка и смех.

Не зацикливайтесь на поиске

Если вы куда-то пошли и на вас светится табличка «Ищу мужа», то мужчина, который по своей природе охотник, вряд ли захочет попасть в ваши откровенно расставленные сети.

Поэтому просто наслаждайтесь жизнью, мероприятиями и не забывайте великие строки Уильяма Шекспира:

«Любовь бежит от тех, кто гонится за нею,