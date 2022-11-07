Быстрые свидания: лекарство от одиночества

«МН» решил проверить, насколько эффективна эта форма знакомства.

Фото: Мир новостей Мир новостей

ПЯТЬ МИНУТ, ПЯТЬ МИНУТ…

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Я записалась в возрастную группу от 44 лет до 60. Это для женщин, для мужчин в этой же группе возраст иной - от 48 до 63. Пришлось ждать почти месяц, потому что для людей этой возрастной группы свидания проводятся нечасто.

В ресторане на Тульской мне предложили заполнить анкету, предъявить паспорт и выдали бейджик с номером. Правый зал ресторана был отдан под свидания. Пока он наполнялся, я разговорилась с Ириной, женщиной лет 50. Она поглядывала на входную дверь и при каждом новом посетителе приговаривала: «Одни и те же, одни и те же…» Ирина - учительница, с мужем развелась десять лет назад, но сердечного друга за это время так и не встретила.

Но вот девушка-администратор зазвонила в маленький колокольчик и попросила всех сесть за столики с номерами, соответствующими нашим бейджикам. Она объяснила правила: пять минут дается на то, чтобы познакомиться, потом она звонит в колокольчик, и мужчины пересаживаются за другой столик. Женщины остаются на месте. После разговора надо напротив номера мужчины записать, понравился он или нет. Можно с комментариями, чтобы потом не забыть. Но чего там забывать-то - всего 12 мужчин и, соответственно, 12 женщин!

Минут через 30 объявили танцы, я вальсировала с милиционером в отставке. Ему 63 года, но выправка и стать у него как у молодого. Алексей говорил тихим ровным голосом, жаловался, что женщины сами навязываются, потихоньку «перетаскивают» к нему в квартиру вещи. Тут с одной встречался, оглянуться не успел, а вся квартира уже в ее вещах, повернуться негде. Собственно, из-за вещей и расстались.

После перерыва на танцы опять через каждые пять минут сменялись мужчины.

ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Первым подсел Владимир. Ему было 59, но выглядел он моложе. С игривым полосатым шарфиком, ироничной улыбочкой, анекдотами брежневских времен. Рассказал, что живет в коммуналке, потому что жена отобрала квартиру при разводе, предупредил, что соседи у него шумные, поэтому к нему ехать неудобно, предложил сразу отправиться ко мне.

Вторым номером оказался Владислав, пчеловод. Стал увлеченно рассказывать о пчелах, о том, как справедливо у них устроено общество, как выкидывают ненужных - больных и умирающих, в том числе трутней, которые свою задачу оплодотворения выполнили и больше не нужны.

Олег и Александр оказались риелторами. Олег ограничился тем, что предложил свои услуги и рассказывал, в каких районах квартиры дешевле, в каких - дороже. Александр показался более человечным. Интересовался моим статусом: с кем живу, есть ли дети, часто ли хожу на подобные мероприятия. Я призналась, что первый раз, а Александр оказался завсегдатаем, ходит примерно раз в полгода, но без толку.

Игорь, высокий спортивный, с хвостиком, сразу стал выпытывать, на сколько лет он выглядит. Я сказала: на 55. Удивился. Похвастался, что только что ему дали 40, а ему на самом деле 48. Я извинилась. Он стал говорить о бренности существования, иллюзорности нашего мира, о том, что ко всему надо относиться снисходительно. Сразу заявил, что у него нет проблем с деньгами, а вот с чувствами - да. Хотелось бы найти женщину добрую, чуткую, интересную, увлекающуюся эзотерикой.

Вообще все мужчины говорили, что хотели бы встретить наконец единственную, честную, светлую, добрую. Даже 68-летний Михаил, непонятно как оказавшийся в группе с ограничением до 63, заявил, что женат, но сейчас находится в процессе развода, и выразил желание создать крепкую семью. Он, кстати, сказал, что у него шестеро детей: младшему 4 года, старшему 12. Меня удивили его откровенность и вера в то, что он найдет женщину, которая после такого рассказа бросится ему на шею.

Только один Василий, представившийся фермером, заявил, что ищет женщину для того, чтобы вместе тусоваться. А на вопрос, что в его понятии значит «тусоваться», рассказал: гулять по улицам, по паркам, ездить на шашлыки. Из чего я сделала вывод, что денег у него нет или он не хочет их тратить на женщин.

ЗА ОТЗЫВЫ НАДО ЗАПЛАТИТЬ

Кстати, участие в быстром свидании стоило для меня 1600 рублей, а для Владимира с шарфиком, как для завсегдатая, всего 500. Мне тоже после встречи пришло сообщение, что у меня теперь скидка 400 рублей. Я могу «потратить их в счет участия в вечеринках своей возрастной группы (молодежной, основной или старшей), «ЗОЖ быстрых свиданиях» или EyeGazing».

«ЗОЖ быстрых свиданий» поможет найти спутника, который разделяет ваши идеи экологичного образа жизни, а EyeGazing — это такой формат быстрых свиданий, во время которых люди общаются «глаза в глаза», не говоря ни слова, видимо, можно и так найти близкого по духу человека.

Мне также предоставили возможность подарить свои 400 рублей друзьям. Кроме того, получила список взаимных симпатий из пяти человек с телефонами. Я им поставила плюсики. Но никто из них не позвонил. Василию, любителю тусовок, я поставила минус, но мне все равно прислали его телефон, в графе «Невзаимные симпатии» было написано: «Вас выбрали 1 мужчин, а вы их нет». Остальным я ничего не поставила, и они, мне, видимо, тоже…

Также мне сообщалось следующее:

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