Психолог рассказал, кто может считаться настоящим мужчиной

Александр Шахов отмечает, что в обществе есть и нормальные мужчины, отношение которых к женщинам можно назвать рыцарским. Он считает, что настоящий мужчина должен относиться к женщине с уважением, не унижать ее и не изменять. Кроме того, такую позицию необходимо распространять, не боясь показаться кому-то «каблуком».

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что есть и мужчины, которые хотят делать своих возлюбленных счастливыми, но не знают как. На этот случай у него нашелся универсальный совет – быть ответственным и надежным, брать на себя все, что связано с комфортом и благополучием. Если что-то сказал – значит должен сделать. Он считает, что женщинам не так важны букеты и подарки, если рядом нет человека, с которым они чувствовали бы себя в безопасности. Шахов также дал мужчинам совет изучать психологию женщин. По его мнению, такая информация может расцениваться как инструкция к применению.