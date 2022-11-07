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1 час назад

Психолог рассказал, кто может считаться настоящим мужчиной

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Отношение к женщине – один из главных показателей мужественности. Так считает психолог Александр Шахов. Эксперт также отмечает, что женщинам в представителях противоположного пола важна ответственность.

Психолог рассказал, кто может считаться настоящим мужчиной
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Исторически женщине предписывалось рожать, убирать, стирать, кормить, молчать и удовлетворять мужские потребности. И хоть сейчас ситуация меняется, но в сознании многих мужичков (не могу назвать их мужчинами), женщина все так же остается обслуживающим персоналом», – передает РИАМО слова Шахова.

Александр Шахов отмечает, что в обществе есть и нормальные мужчины, отношение которых к женщинам можно назвать рыцарским. Он считает, что настоящий мужчина должен относиться к женщине с уважением, не унижать ее и не изменять. Кроме того, такую позицию необходимо распространять, не боясь показаться кому-то «каблуком».

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что есть и мужчины, которые хотят делать своих возлюбленных счастливыми, но не знают как. На этот случай у него нашелся универсальный совет – быть ответственным и надежным, брать на себя все, что связано с комфортом и благополучием. Если что-то сказал – значит должен сделать. Он считает, что женщинам не так важны букеты и подарки, если рядом нет человека, с которым они чувствовали бы себя в безопасности. Шахов также дал мужчинам совет изучать психологию женщин. По его мнению, такая информация может расцениваться как инструкция к применению.

Любовь,Александр Шахов,
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