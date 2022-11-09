Качества партнера, которые вы никогда не сможете изменить

Их нужно либо принять, либо расстаться с этим человеком.
Вспомните, наверняка у вас есть подруга, которая хотя бы раз жаловалась, что мужчина оказался совсем не таким, каким она его представляла в отношениях, не хочет меняться даже ради нее. Знакомо? А может, и вы испытывали подобные чувства в отношении своего партнера? В любом случае стоит запомнить, что изменить взрослого человека невозможно без его желания. А мы подскажем, какие качества и особенности партнера вам придется принять или же расстаться с этим человеком.
Еще до того момента, как вы решите создать полноценную семью с любимым человеком, стоит прояснить момент, который в большинстве случаев является решающим, когда вас одолевают сомнения на пороге совместной жизни — готов ли ваш мужчина к детям? Это невероятно важно. Многие женщины выходят из отношений, когда время уже не вернуть, но и оставаться в паре с человеком, которого не получилось поменять, тоже невозможно. Не стоит думать, что со временем мужчина «одумается». Есть ли у вас это время? А если мужчина никогда не будет готов к детям? Трезво оцените обстоятельства и уже после этого принимайте решение о создании семьи с конкретным человеком.
Почти у каждого современного человека есть свои стремления, этот момент также не стоит упускать. Если мы говорим о мужчинах, практически каждый амбициозный мужчина стремится осуществить свою мечту, пусть вам она кажется самой невероятной и бессмысленной. Для мужчины невероятно важно покорять новые вершины. Естественно, если мы говорим о психически здоровом мужчине, без травм из прошлого. Если вы надеетесь, что после вашей «работы» над мужчиной он тут же передумает, к примеру, переезжать в новый город за должностью своей мечты, вы сильно ошибаетесь, и снова можете потерять много времени с человеком, который не разделяет ваши стремления и взгляды.
Иметь хобби важно не только для снижения уровня стресса, но и для познания себя. Идеально, если хобби помогает человеку в профессиональной деятельности. Мужчины часто имеют хобби, которые не всегда понятны женщине, но тем не менее очень важны для самого мужчины. Допустим, еще до встречи с вами мужчина привык проводить отпуск в горах или в походе, стоит ли ждать, что отношения с вами повлияют на его интересы? Конечно, нет. Стоит быть готовой к тому, что мужчина будет тратить определенное время на свои увлечения, вы ничего не сможете с этим сделать. Идеально, если вы разделяете увлечения мужчины.