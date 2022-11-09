Качества партнера, которые вы никогда не сможете изменить

Их нужно либо принять, либо расстаться с этим человеком.

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Вспомните, наверняка у вас есть подруга, которая хотя бы раз жаловалась, что мужчина оказался совсем не таким, каким она его представляла в отношениях, не хочет меняться даже ради нее. Знакомо? А может, и вы испытывали подобные чувства в отношении своего партнера? В любом случае стоит запомнить, что изменить взрослого человека невозможно без его желания. А мы подскажем, какие качества и особенности партнера вам придется принять или же расстаться с этим человеком.

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Отношение мужчины к детям

Еще до того момента, как вы решите создать полноценную семью с любимым человеком, стоит прояснить момент, который в большинстве случаев является решающим, когда вас одолевают сомнения на пороге совместной жизни — готов ли ваш мужчина к детям? Это невероятно важно. Многие женщины выходят из отношений, когда время уже не вернуть, но и оставаться в паре с человеком, которого не получилось поменять, тоже невозможно. Не стоит думать, что со временем мужчина «одумается». Есть ли у вас это время? А если мужчина никогда не будет готов к детям? Трезво оцените обстоятельства и уже после этого принимайте решение о создании семьи с конкретным человеком.

Вы не повлияете на его мечты и стремления

Почти у каждого современного человека есть свои стремления, этот момент также не стоит упускать. Если мы говорим о мужчинах, практически каждый амбициозный мужчина стремится осуществить свою мечту, пусть вам она кажется самой невероятной и бессмысленной. Для мужчины невероятно важно покорять новые вершины. Естественно, если мы говорим о психически здоровом мужчине, без травм из прошлого. Если вы надеетесь, что после вашей «работы» над мужчиной он тут же передумает, к примеру, переезжать в новый город за должностью своей мечты, вы сильно ошибаетесь, и снова можете потерять много времени с человеком, который не разделяет ваши стремления и взгляды.

У каждого мужчины есть хобби