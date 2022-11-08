Правила отношений на расстоянии

Пройдя это испытание, пары или становятся ближе, или расстаются.

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Народная мудрость уверяет, что даже после крупной ссоры нужно не расставаться с супругом, а лечь спать. Но иногда ссор нет, а разлука есть. Что делать, если вы оказались далеко от возлюбленного и понимаете, что отношения на расстоянии продлятся не один месяц. Есть ли шанс сохранить отношения?

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Психологи считают, что при соблюдении правил, союз станет лишь крепче, а ваши чувства вспыхнут с новой силой.

Берегите друг друга

Неосторожное слово, непрошенный совет или замечание в обычной жизни легко загладить, просто обнявшись. Но в разлуке такой опции нет. А значит, и в словах нужно быть аккуратнее: небольшая ссора грозит перерасти в глобальный конфликт и привести к расставанию. Не давайте друг другу поводов для ревности и обид: отношения должны быть островком радости и спокойствия.

Общайтесь

Человек должен быть частью вашей жизни, поэтому делитесь с партнером чувствами, эмоциями, рассказывайте, как прошел день. Пересказывайте забавные случаи и истории, пусть у вас будет ощущение, что вы живете в одном мире, с общими делами, знакомыми, увлечениями. Можете установить традицию — рассказывать, что каждый из вас съел на обед, или смотреть фильмы по выходным вместе.

Уважайте чувства

Один из вас может соскучиться гораздо раньше, не обесценивайте этого. Вы можете плакать, делиться переживаниями и страхами, чтобы проговорить их и прийти к общему решению. Только так отношения останутся на плаву.

Добавьте эмоций

Не ограничивайтесь перепиской: созванивайтесь, шутите, болтайте, подключайте видео, чтобы видеть мимику друг друга. Делайте партнеру подарки: доставка вкусняшек работает почти везде, а еще это отличный способ намекнуть, что вам давно не дарили цветов.

Планируйте

Составьте график встреч, даже если первая произойдет не скоро, проще ждать даты, чем жить в неопределенности. Звонки тоже планируйте, а к видео можете готовиться, как к свиданию. Наденьте симпатичное платье на воскресный «поход в кино» или «субботний ужин».

Проводите праздники вместе