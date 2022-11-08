Россияне рассказали о нелепых свадебных подарках

"У меня уже лет 15 лежит набор белого шелкового постельного белья, красивый. но есть нюанс. он настолько красивый, что на наволочках у него СТРАЗЫ. я бы хотела посмотреть в глаза создателю".



“Была и у меня свадьба..., хотя не хотела никаких торжеств, просто расписались бы и все. Но родственники мужа настояли....и они только и были. От меня, так сказать, родители и подруга. Одна родственница подарила алюминевый казан и пачку риса с приправой. Все это было красиво упаковано и вручено со словами ,, только не разбейте,,”.