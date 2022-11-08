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31 минуту назад

Съедобное белье и компот: россияне рассказали о нелепых свадебных подарках

Мира Маркина

Делать подарок молодоженам или нет – каждый приглашенный гость решает сам. “Рамблер” собрал истории пар, которых свадебные презенты друзей и родственников сильно удивили.

Россияне рассказали о нелепых свадебных подарках
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

“Дарили 3л компота, вишневого, и к банке приклеили открытку с деньгами”.

“Как-то помню были на одной свадьбе, там козу подарили.. живую причём, вот это было что-то. Явно самый оригинальный подарок из того что я видел, хотя где-нибудь на кавказе возможно много интересного дарят в этом плане)”.

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“Нам подарили несколько пустых конвертов”.

Была пара, которая собрала комбо из не самых удачных свадебных подарков.

“Мы уезжали сразу после свадьбы и просили подарков не дарить, гости оказались сообразительными, но вот что они могли бы подарить, кроме леопардовой постели:
- подставка для цветов из металла под бронзу с патиной;
- толстые махровые халаты темно-синего и ядерно-розового цветов с вышивками на спине "Муж" и "Жена";
- йогуртница;
- капсульная кофемашина (капсулы стоят гораздо дороже молотого кофе для рожковых или капельных кофемашин);
- бутылка шампанского в манишке из дешевого кружева;
- комплект банных полотенец с яркими принтами”.

Нашлись и те, кто отнесся к выбору подарка прагматично. Или хотя бы пытался.

“На одной свадьбе друзья жениха подарили мешок мужских носков. Комментировали: Чтобы не было с носками проблем; муж, чтобы не искал свежих (якобы можно каждый день новые одевать и выкинуть), а жене стирать не надо”.

“Нам все дарили деньги. Только одна пара подарила кухонный комбайн. Кстати, чек и гарантийный талон не вложили, а комбайн сломался почти сразу. И что теперь - держать его в шкафу, как память?))

Друзья опоздали на свадьбу и потребовали с жениха 320 тысяч

“На мою свадьбу друг подарил очень необычный подарок - съедобное белье. Они были сделаны из разноцветного дражже, трусы, бюстгальтер, мужские кстати тоже были в комплекте”.

"У меня уже лет 15 лежит набор белого шелкового постельного белья, красивый. но есть нюанс. он настолько красивый, что на наволочках у него СТРАЗЫ. я бы хотела посмотреть в глаза создателю".

“Была и у меня свадьба..., хотя не хотела никаких торжеств, просто расписались бы и все. Но родственники мужа настояли....и они только и были. От меня, так сказать, родители и подруга. Одна родственница подарила алюминевый казан и пачку риса с приправой. Все это было красиво упаковано и вручено со словами ,, только не разбейте,,”.

На форумах в обсуждениях свадебных подарков часто отмечаются и дарители-оригиналы.

“Надо подарить велосипед-тандем, чтобы вместе катались. Или большую медную трубу из духового оркестра (Вот вам медь, чтоб детей иметь!) Заодно и подудят ))) А можно вина бочку (на сына и дочку)”.

*орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены

А что вам дарили на свадьбу?

Любовь,
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