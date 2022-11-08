Как вернуть страсть в отношения: отвечает эксперт

Чувствуете, что страсть в ваших отношениях с партнером сходит на нет, уступая место рутинным занятием и бытовым делам? «Рамблер» поговорил с экспертом и выяснил, как возродить былые чувства друг другу, выведя их (и секс заодно) на новый уровень.
Взаимодействие в паре — это эффект сообщающихся сосудов. То есть каждый сосуд не существует отдельно сам по себе, и реакция одного будет последствием действий другого. И прежде чем начать разжигать страсть в своем партнере, важно направить взгляд на себя, советует сексолог Ольга Штерн.
По мнению эксперта, второе, на что стоит обратить внимание, — качество самих отношений. Насколько оба партнера чувствуют себя любимыми, значимыми, что происходит с их обидами, ценностями и задачами. Хороший секс сам по себе не спасет отношения, но он может подсветить хорошие отношения, как специи могут украсить еду.
«Третье — сама страсть. Важно понять, что со временем в отношениях страсть перестает возникать спонтанно, и многие пары удивляются, что раньше желание секса возникало спонтанно, а со временем такого нет. Скажу, как сексолог, что так, как раньше не будет, но может быть интереснее и глубже. Чтобы так было, нужно взять на себя ответственность за осознанное внесение разнообразие в сексуальные отношения. Чтобы было интересно, важно, чтобы появлялось что-то неизвестное, необычное и увлекательное. Необязательно, чтобы происходило что-то, выходящее за рамки вашей личной нормы. Но это может быть и планирование приключений, и осознанное использование игрушек, посещение секс-шопов, специальных вечеринок», — советует Штерн.
Во многих парах страсть со временем уходит, когда в рамках семейных отношениях партнеры превращаются в родителей, забывая, что они еще муж и жена. По мнению психолога, в такие моменты важно создавать условия, когда вы перестаете быть только мамой и папой. Ольга Штерн советует планировать себе отдельные свидания, когда вы без детей, вечерние вылазки без детей. Можно даже пройтись по тем местам, где у вас была страсть, чтобы вспомнить атмосферу и вернуть искру в отношения. Страсть не возвращается сама по себе. Чтобы она вернулась, важен комплексный подход.