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3 часа назад

Как вернуть страсть в отношения: отвечает эксперт

Мира Маркина
Ольга Штернэксперт

Чувствуете, что страсть в ваших отношениях с партнером сходит на нет, уступая место рутинным занятием и бытовым делам? «Рамблер» поговорил с экспертом и выяснил, как возродить былые чувства друг другу, выведя их (и секс заодно) на новый уровень.

Как вернуть страсть в отношения: отвечает эксперт
Фото: Кадр из сериала «Сцены из супружеской жизни»Кадр из сериала «Сцены из супружеской жизни»

Взаимодействие в паре — это эффект сообщающихся сосудов. То есть каждый сосуд не существует отдельно сам по себе, и реакция одного будет последствием действий другого. И прежде чем начать разжигать страсть в своем партнере, важно направить взгляд на себя, советует сексолог Ольга Штерн.

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«Хочу ли я сама себя? Нравится ли мне мое тело? Что происходит с моим психоэмоциональным состоянием? Что происходит с моим либидо? Балую ли я сама себя? Отдыхаю ли я? Высыпаюсь? То есть когда мы направляем фокус на себя, есть больший шанс на исправление ситуации, чем если фокус находится во вне».
Ольга Штерн
Ольга ШтернПсихолог, сексолог

По мнению эксперта, второе, на что стоит обратить внимание, — качество самих отношений. Насколько оба партнера чувствуют себя любимыми, значимыми, что происходит с их обидами, ценностями и задачами. Хороший секс сам по себе не спасет отношения, но он может подсветить хорошие отношения, как специи могут украсить еду.

«Третье — сама страсть. Важно понять, что со временем в отношениях страсть перестает возникать спонтанно, и многие пары удивляются, что раньше желание секса возникало спонтанно, а со временем такого нет. Скажу, как сексолог, что так, как раньше не будет, но может быть интереснее и глубже. Чтобы так было, нужно взять на себя ответственность за осознанное внесение разнообразие в сексуальные отношения. Чтобы было интересно, важно, чтобы появлялось что-то неизвестное, необычное и увлекательное. Необязательно, чтобы происходило что-то, выходящее за рамки вашей личной нормы. Но это может быть и планирование приключений, и осознанное использование игрушек, посещение секс-шопов, специальных вечеринок», — советует Штерн.

Во многих парах страсть со временем уходит, когда в рамках семейных отношениях партнеры превращаются в родителей, забывая, что они еще муж и жена. По мнению психолога, в такие моменты важно создавать условия, когда вы перестаете быть только мамой и папой. Ольга Штерн советует планировать себе отдельные свидания, когда вы без детей, вечерние вылазки без детей. Можно даже пройтись по тем местам, где у вас была страсть, чтобы вспомнить атмосферу и вернуть искру в отношения. Страсть не возвращается сама по себе. Чтобы она вернулась, важен комплексный подход.

Любовь,
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