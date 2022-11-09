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43 минуты назад

Женщина рассказала о преимуществах жизни за счет мужчин

Lenta.ru

Начавшая жить за счет мужчин в 37 лет женщина из Йоханнесбурга, ЮАР, объяснила, почему приняла такое решение и какие у него преимущества. Об этом сообщает The Sun.

Женщина рассказала о преимуществах жизни за счет мужчин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

42-летняя Дестар Димцу Менен рассказала, что пересмотрела свое отношение к мужчинам после того, как ее уволили с работы.

«Поскольку меня уволили, я просто решила: "Знаете что? Мне сейчас очень тяжело, я только что потеряла работу, давайте я больше не буду встречаться с парнями, которые не могут мне помочь"», — вспоминает Менен.

По словам женщины, изменение образа мышления привело к тому, что она стала встречаться только с обеспеченными мужчинами, которые готовы вкладываться в ухаживания за женщиной. Менен призналась, что часто сталкивается с осуждением и обвинениями в том, что она содержанка, однако ее подобные замечания не волнуют. Она считает свою деятельностью полноценной карьерой и начала консультировать женщин, которые хотят добиться того же.

Дестар инвестирует полученные от мужчин деньги и экспериментирует с собственными бизнесами. Она призывает девушек быть внимательными и следить за тем, чтобы отношения с обсеченными партнерами не заканчивались походами в дорогие заведения и приносили пользу в долгосрочной перспективе.

Любовь,
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