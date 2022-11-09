Раскрыт способ достичь вагинального оргазма во время секса

Достичь вагинального оргазма во время секса с проникновением помогут мастурбация и дыхательные практики, заявила клинический сексолог Мегвин Уайт. Способы, помогающие усилить наслаждение во время полового контакта, она раскрыла изданию Popsugar.

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По мнению Уайт, чтобы получить удовольствие от вагинального секса, необходимо пересмотреть ожидания от него. В первую очередь стоит запомнить, что интимная близость — это не просто физическая стимуляция половых органов. Поскольку возбуждение зарождается в мозге, достичь оргазма зачастую мешают психологические проблемы. Чтобы раскрепоститься, сексолог посоветовала женщинам лучше познакомиться с собственным телом: изучить его анатомию, эрогенные зоны, клитор, найти точку G. Оптимальным способом для этого она назвала мастурбацию.

Уайт рекомендовала всем новичкам в мастурбации начать с дыхательных практик, которые помогут настроиться на изучение собственных желаний, и только затем переходить к исследованию тела.

«Вы можете начать с прикосновения к своим эрогенным зонам, чтобы усилить возбуждение, например, к соскам, груди, шее и бедрам. Затем используйте пальцы или секс-игрушку. Требуется время, чтобы найти то, что нравится именно вам, поэтому будьте терпеливы», — отметила она.

Еще одной важной составляющей оргазма является общение перед сексом, продолжила специалистка. По ее словам, важно честно обсудить с партнером все потребности и желания. Это позволит укрепить доверие и расслабиться.

По словам Уайт, можно попробовать синхронизировать свое дыхание с дыханием партнера перед прелюдией и сексом.

«Положите руки на грудь партнера, почувствуйте биение его сердца, вдохните на три счета, затем выдохните на три и повторяйте, пока не почувствуете расслабление и связь», — объяснила она.