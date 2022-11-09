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32 минуты назад

Блогер назвала причины отказа женщин от секса

Lenta.ru

Блогер из Австралии Надя Бокоди назвала неопытность и неумелость мужчин в постели главной причиной отказа женщин от секса и нарвалась на критику. Об этом она рассказала в колонке для сайта news.com.au.

Блогер назвала причины отказа женщин от секса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бокоди утверждает, что мужчины не могут смириться с правдой и оставляют под ее публикациями тысячи комментариев.

«Темы, которые я обсуждаю, табуированы в обществе, — заявила она. — Пожалуй, я первая женщина, которая открыто говорит мужчинам, что они не хороши в постели».

Бокоди привела статистику, согласно которой женщины хотят секса не меньше мужчин, часто смотрят фильмы для взрослых и являются самыми активными покупателями в секс-шопах. Несмотря на это, многие женщины отказываются от занятий сексом, и это, по ее мнению, связано с тем, что они не могут получить о своего партнера то, чего хотят.

Одна из подписчиц Бокоди призналась, что занимается сексом с мужем исключительно в душе, чтобы быстрее завершить процесс, который не приносит ей удовольствия.

«Моя жена делает так же, она реально не хочет ласк и прелюдий, а стремится быстрее получить оргазм с вибратором», — добавил комментатор-мужчина.

По мнению блогера, желание женщины завершить секс в течение нескольких минут является первым сигналом того, что партнер ее не удовлетворяет.

Любовь,
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