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32 минуты назад

Названы неочевидные признаки мужской влюбленности

Мир24

Неочевидные признаки того, что мужчина влюблен, перечислил врач-психотерапевт Евгений Фомин, пишет газета «Вечерняя Москва».

Названы неочевидные признаки мужской влюбленности
Фото: unsplashunsplash

По словам специалиста, прежде всего, мужчина, как правило, начинает чаще смотреть на женщину.

«Его взгляд будет заметен. Он станет более пристальным, ищущим и сосредоточенным», – подчеркнул Фомин.

Вместе с тем, по его словам, пристальный взгляд может говорить и о том, что человек задумался о сторонних проблемах. Поэтому радоваться либо огорчаться раньше времени не следует.

Влюбленный мужчина также начнет стремиться искать встречи с заинтересовавшей его девушкой. К примеру, если речь идет о коллегах и работают в одном помещении, то он будет пытаться подгадать время, когда она уходит на обед, для того чтобы оказаться рядом.

По словам Фомина, влюбленный мужчина может неожиданно сменить стиль одежды или продемонстрировать свой интеллект или силу. Также привлечь внимание представительницы слабого пола он может громкими разговорами, попытками ее рассмешить либо присвоить ее интересы.

Любовь,Евгений Фомин,
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