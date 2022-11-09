Названы неочевидные признаки мужской влюбленности

Неочевидные признаки того, что мужчина влюблен, перечислил врач-психотерапевт Евгений Фомин, пишет газета «Вечерняя Москва».

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По словам специалиста, прежде всего, мужчина, как правило, начинает чаще смотреть на женщину.

«Его взгляд будет заметен. Он станет более пристальным, ищущим и сосредоточенным», – подчеркнул Фомин.

Вместе с тем, по его словам, пристальный взгляд может говорить и о том, что человек задумался о сторонних проблемах. Поэтому радоваться либо огорчаться раньше времени не следует.

Влюбленный мужчина также начнет стремиться искать встречи с заинтересовавшей его девушкой. К примеру, если речь идет о коллегах и работают в одном помещении, то он будет пытаться подгадать время, когда она уходит на обед, для того чтобы оказаться рядом.