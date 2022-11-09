Как понять, что ваш мужчина скрытый альфонс

А вы точно хорошо знаете своего партнера?

Один из самых неприятных моментов в отношениях — выяснить, что твой мужчина оказался совсем не тем, кем ты его считала. Причем иногда разочарование может быть невероятно тяжелым, особенно когда узнаешь, что мужчина — классический альфонс. Вычислить такого персонажа бывает непросто, так как последний невероятно хитер, но психологов не проведешь, и мы воспользовались их советами, чтобы помочь вам избежать неприятного союза.

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Он вечная жертва

Альфонсы умеют втираться в доверие и пускают в ход все доступные им методы. Иногда на ранних стадиях отношений его просто невозможно распознать, так как женщина в этот период окрылена и полностью поглощена чувствами к новому человеку в своей жизни. Мужчины-альфонсы прекрасно знают свою «аудиторию» и выбирают чаще всего сострадательных женщин, готовых броситься на помощь любимому. Как вы понимаете, такого мужчину в большинстве случаев интересует исключительно материальная помощь со стороны любимой. Его слезливый истории жизни буквально вынуждают женщину отдать несчастному все.

Он умеет делать комплименты… берегитесь

Наверное, никто так не умеет делать комплименты, как альфонс. Причем этот мужчина будет публично проявлять к вам чувства, чтобы все вокруг, и вы в первую очередь, не сомневались — он настроен серьезно. Разумеется, только на словах. Мужчина умело выясняет, какие комплексы есть у его женщины, и активно использует эту информацию в свох целях. Психологи предупреждают — когда комплименты выходят за рамки и вы начинаете чувствовать дискомфорт, прислушайтесь к своим ощущениям, ведь ваш мозг почуял неладное. Возможно, ваш мужчина не настолько искренен, как вам кажется.

Его планы впечатляют