Как сохранить счастливый брак: ответ психолога

До свадьбы влюбленным стоит сразу расставлять личные границы, проговаривать основные моменты и правила совместного проживания. Все это станет залогом гармонии и счастья в доме, рассказал психолог Александр Шахов.

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«Почему муж и жена ссорятся? Таким способом супруги формируют правила совместного проживания. В целом инструкции и правила возникают всегда и везде, где присутствует больше чем один человек», – сказал Шахов.

Каждый из супругов обычно со своим уставом идет в чужой монастырь. В этом случае часто случается, что на одной территории сталкиваются два абсолютно разных человека со своими привычками, установками и опытом.

«И если они заранее не договорились о правилах семейной жизни, споры и конфликты попросту неизбежны. Методом ссор супруги пытаются прийти к общему знаменателю и договориться, как дальше жить», – пояснил психолог.

По информации Шахова, иногда супругам удается конструктивно решить конфликт и прийти к компромиссу, а иногда нет. Психолог предлагает выработать общие основные правила семейной жизни: как будут распределяться финансы; бытовые обязанности; семейные ценности; способы коммуникации; личное пространство; социальные контакты и т. д.