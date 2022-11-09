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58 минут назад

Как сохранить счастливый брак: ответ психолога

РИА "ФедералПресс"

До свадьбы влюбленным стоит сразу расставлять личные границы, проговаривать основные моменты и правила совместного проживания. Все это станет залогом гармонии и счастья в доме, рассказал психолог Александр Шахов.

Как сохранить счастливый брак: ответ психолога
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Почему муж и жена ссорятся? Таким способом супруги формируют правила совместного проживания. В целом инструкции и правила возникают всегда и везде, где присутствует больше чем один человек», – сказал Шахов.

Каждый из супругов обычно со своим уставом идет в чужой монастырь. В этом случае часто случается, что на одной территории сталкиваются два абсолютно разных человека со своими привычками, установками и опытом.

«И если они заранее не договорились о правилах семейной жизни, споры и конфликты попросту неизбежны. Методом ссор супруги пытаются прийти к общему знаменателю и договориться, как дальше жить», – пояснил психолог.

По информации Шахова, иногда супругам удается конструктивно решить конфликт и прийти к компромиссу, а иногда нет. Психолог предлагает выработать общие основные правила семейной жизни: как будут распределяться финансы; бытовые обязанности; семейные ценности; способы коммуникации; личное пространство; социальные контакты и т. д.

У каждой семейной пары свои пункты и свой свод правил, со временем они могут дополнятся. Однако основа «конституции» должна быть составлена до, а не после вступления в брак. Это станет залогом гармонии и счастья в отношениях, передает РИАМО.

Любовь,Александр Шахов,
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