Как понять, в токсичных вы отношениях или нет

Очень немногие отношения между двумя людьми бывают почти идеальными. В целом любые отношения требуют приложения усилий, поиска компромиссов. Однако токсичные отношения всё же отличаются от здоровых.
Определение «токсичный» не является научным термином. Обычно так называют случаи, когда партнёр жестоко обращается с кем-то, стремится контролировать другого человека.
Как же понять, что вы находитесь в токсичных отношениях? Один из очевидных признаков - это угрозы от партнёра о совершении физического насилия или осуществление этих угроз. Определить это можно также по вопросникам, которые принялись в ходе проведения исследований, связанных с домашним насилием.
К примеру, вы можете при токсичных отношениях ощущать себя в опасности, даже находясь в собственном доме. Кроме того, ваш партнёр может даже запугивать, не поднимая на вас руку.
Ещё одна из форм токсического контроля - это побуждение к сексуальным действиям, когда вы не хотите этого. Причём происходит это с использованием различных угроз, манипуляций.
Также важно задаться вопросом, как физически и интеллектуально заставляют вас чувствовать себя отношения. Если стресс из-за проблем в отношениях сильно влияет на ваш сон, если вы постоянно ощущаете эмоциональное истощение (чувство вины, стыда, страха), если у вас из-за проблем в отношениях возникают такие симптомы, как тошнота, постоянные головные боли или чувство стеснения в груди, если вы регулярно боитесь встречи с партнёром, то это говорит о том, что вы - в токсичных отношениях.