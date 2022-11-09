Как понять, в токсичных вы отношениях или нет

Очень немногие отношения между двумя людьми бывают почти идеальными. В целом любые отношения требуют приложения усилий, поиска компромиссов. Однако токсичные отношения всё же отличаются от здоровых.

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Определение «токсичный» не является научным термином. Обычно так называют случаи, когда партнёр жестоко обращается с кем-то, стремится контролировать другого человека.

Как же понять, что вы находитесь в токсичных отношениях? Один из очевидных признаков - это угрозы от партнёра о совершении физического насилия или осуществление этих угроз. Определить это можно также по вопросникам, которые принялись в ходе проведения исследований, связанных с домашним насилием.

К примеру, вы можете при токсичных отношениях ощущать себя в опасности, даже находясь в собственном доме. Кроме того, ваш партнёр может даже запугивать, не поднимая на вас руку.

Ещё одна из форм токсического контроля - это побуждение к сексуальным действиям, когда вы не хотите этого. Причём происходит это с использованием различных угроз, манипуляций.