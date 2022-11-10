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55 минут назад

3 тайных желания мужчины в постели, о которых он вряд ли скажет

WomanHit.ru

Мы подскажем, что приведет вашего партнера в полный восторг. Считается, что инициатором в постели должен быть мужчина, который всегда знает, чего он хочет. Правда, сами мужчины не всегда готовы озвучить свои желания, особенно интимного характера. Мы решили помочь сильному полу и подскажем женщинам, о чем же молчат ваши любимые мужчины, оказавшись за дверями спальни.

3 тайных желания мужчины в постели, о которых он вряд ли скажет
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Он ждет комплиментов

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Да, не только женщины обожают слушать приятности в свой адрес. Но важно помнить — мужчину удовлетворит только искренний комплимент, лесть или же очевидное отсутствие повода для комплимента вызовет совершенно противоположную реакцию. У каждого из нас есть свои преимущества, и у ваш мужчина не исключение. Сделайте комплимент его телосложению, скажите, какие чувства он вызывает у вас, когда вы оказываетесь с ним наедине. Можете не сомневаться, ваши приятные и пикантные отзывы окрылят партнера, и он будет готов подарить вам бессонную ночь любви.

Он ждет, что вы его удивите

Ни для кого не секрет, что качественный секс требует разнообразия. Если вы привыкли проводить все выходные в постели со своим мужчиной, будьте уверены — даже самый классный секс в одной и той же постели наскучит ему уже через пару месяцев. Но редкий мужчина рискнет сказать о своем недовольстве любимой, чтобы не обидеть. Не стоит ждать, что мужчина начнет искать способы разнообразить сексуальную жизнь, возможно, и не с вами, сделайте первый шаг сами. Вы всегда практикуете знакомые позы? Присмотрите что-то новенькое, благо, в Сети вам подскажут позы на любой случай и состояние. Вы всегда выбираете белье одного цвета и фасона? Время перемен и новых кружев! Дайте фантазии вашего мужчины разыграться.

Он ждет, что вы будете раскрепощенной

Наверное, лучшая награда для мужчины в постели — женщина, которая не стесняется себя. Конечно, полностью избавиться от комплексов по поводу своего внешнего вида крайне трудно, особенно если предстоит обнажиться перед любимым человеком. Однако очень часто женщины преувеличивают значимость некоторых несовершенств. Мужчинам практически никогда нет дела до вашего целлюлита, если вы его возбуждаете даже в одежде. Также любые мелкие недостатки легко скрыть бельем. Получайте удовольствие от процесса и не бойтесь выражать эмоции — мужчина будет в невероятном восторге и будет стремиться повторить такой приятный опыт снова.

Любовь,
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