3 тайных желания мужчины в постели, о которых он вряд ли скажет

Мы подскажем, что приведет вашего партнера в полный восторг. Считается, что инициатором в постели должен быть мужчина, который всегда знает, чего он хочет. Правда, сами мужчины не всегда готовы озвучить свои желания, особенно интимного характера. Мы решили помочь сильному полу и подскажем женщинам, о чем же молчат ваши любимые мужчины, оказавшись за дверями спальни.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Он ждет комплиментов

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Да, не только женщины обожают слушать приятности в свой адрес. Но важно помнить — мужчину удовлетворит только искренний комплимент, лесть или же очевидное отсутствие повода для комплимента вызовет совершенно противоположную реакцию. У каждого из нас есть свои преимущества, и у ваш мужчина не исключение. Сделайте комплимент его телосложению, скажите, какие чувства он вызывает у вас, когда вы оказываетесь с ним наедине. Можете не сомневаться, ваши приятные и пикантные отзывы окрылят партнера, и он будет готов подарить вам бессонную ночь любви.

Он ждет, что вы его удивите

Ни для кого не секрет, что качественный секс требует разнообразия. Если вы привыкли проводить все выходные в постели со своим мужчиной, будьте уверены — даже самый классный секс в одной и той же постели наскучит ему уже через пару месяцев. Но редкий мужчина рискнет сказать о своем недовольстве любимой, чтобы не обидеть. Не стоит ждать, что мужчина начнет искать способы разнообразить сексуальную жизнь, возможно, и не с вами, сделайте первый шаг сами. Вы всегда практикуете знакомые позы? Присмотрите что-то новенькое, благо, в Сети вам подскажут позы на любой случай и состояние. Вы всегда выбираете белье одного цвета и фасона? Время перемен и новых кружев! Дайте фантазии вашего мужчины разыграться.

Он ждет, что вы будете раскрепощенной