Жалоба на отсутствие секса удивила пользователей Reddit

Пользователь Reddit с ником InMy_World опубликовал пост, в котором пожаловался на отсутствие страсти в отношениях с женой. Автор также отметил, что неприятность возникла сразу после медового месяца. Публикация привлекла внимание многих форумчан.

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Некоторые из них удивились, что вместо профессиональной поддержки (психологом или сексологом) автор поста обращается к интернет-пользователям. Одна форумчанка (@sweety) и вовсе рекомендовала в первую очередь поговорить с женой, а не обсуждать интимные проблемы с незнакомцами в сети.

Нашлись и те, кто попробовал разобраться в ситуации.

“Вы пробовали пригласить ее на свидание? Предлагали сделать ей массаж, не ожидая ничего взамен? Вы помогаете ей, когда она даже не просит об этом?” — засыпал вопросами молодожена комментатор с ником auterheaven.

Многие в комментариях сошлись во мнении, что со временем страсть угасает – и это нормально. И чтобы вернуть ее, нужно стараться. Например, устраивать любимым сюрпризы. Так одна девушка (@Unique_Upstairs_7) решила однажды лечь в постель к мужу совершенно голой, чем приятно удивила его.

Другой комментатор предположил, что интерес к сексу исчезает в глубоко религиозных семьях. Ведь до свадьбы такие пары много фантазируют об интимных отношениях. А когда секс становится доступным, любопытство снижается.