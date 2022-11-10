Как развестись: инструкция к действию

Иногда взаимоотношения в супружеской паре переходят черту, после которой остается только один выход – развод. «ФедералПресс» подготовил инструкцию о том, куда подать заявление на развод, какие документы для этого нужны и в каких случаях нужно обращаться в суд.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Куда обращаться

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В любом бракоразводном процессе нужно обращаться в ЗАГС. Там зарегистрируют расторжение брака и выдадут свидетельства. В некоторых случаях перед этим придется обратиться в суд.

оба супруга согласны на развод и у них нет общих несовершеннолетних детей;

один из супругов пропал без вести, его признали недееспособным или приговорили к лишению свободы на срок, превышающий три года, и второй хочет с ним развестись;

супруги расторгли брак через суд и решение вступило в силу. В ЗАГС надо идти, если:

В первых двух случаях в ЗАГСе расторгнут брак, в последнем зарегистрируют этот факт. Официально семья перестанет существовать, когда решение суда вступит в законную силу. Жениться снова можно будет, как только на руках будут свидетельства.

у супругов есть несовершеннолетние дети;

один из супругов не хочет разводиться;

супруги не могут договориться по вопросу о разделе имущества. Расторгать брак через суд нужно, когда:

При этом муж не имеет права развестись с женой без ее согласия, если она беременна или родила менее года назад.

Как выбрать ЗАГС

Для того чтобы развестись, подойдет любой ЗАГС , если на развод согласны оба супруга и у них нет несовершеннолетних детей.

свидетельство о заключении брака;

паспорта обоих супругов;

квитанцию об уплате госпошлины. Если супруги разводятся по обоюдному согласию и у них нет несовершеннолетних детей, с собой необходимо взять:

В ЗАГСе необходимо заполнить совместное заявление и поставить подписи обоих супругов. Подавать документы необходимо обоим супругам. Два заявления принять могут лишь в исключительных случаях. Например, если один из супругов находится в заключении.

копию решения суда о признании супруга пропавшим без вести, недееспособным или приговоренным к лишению свободы (решение должно вступить в законную силу);

заявление;

паспорт;

свидетельство о заключении брака;

квитанцию об уплате госпошлины. Если приходится разводиться с пропавшим без вести, недееспособным или осужденным супругом, с собой нужно иметь:

Если развод проходил через суд, в ЗАГСе необходимо будет зарегистрировать расторжение брака.

копия решения суда о расторжении брака, вступившем в законную силу;

паспорт;

заявление;

квитанция об уплате госпошлины. Для этого нужно:

В таком случае супруги могут обратиться в ЗАГС отдельно, но желательно в один и тот же отдел. Личное присутствие не обязательно — документы может подать представитель по нотариально оформленной доверенности.

Как подать заявление на развод непосредственно в ЗАГСе

Для этого нужно прийти в отдел ЗАГС с документами и подать заявление. Важно уточнить часы работы в конкретном учреждении. через многофункциональный центр. В некоторых регионах страны подать заявление на расторжение брака можно через многофункциональный центр. Информацию можно уточнить в конкретном МФЦ. через сайт «Госуслуги». Опция находится в разделе «Семья и дети».

Каждому супругу для этого понадобится электронная квалифицированная подпись.

Затем следует выбрать ЗАГС и время визита для получения свидетельства о расторжении брака. Жене также необходимо указывать, какую фамилию она будет носить после развода, если она ее меняла.

Сколько стоит развестись

Если супруги разводятся по обоюдному согласию или через суд, то госпошлина составит 650 рублей для каждого. Можно сэкономить 30%, если оплачивать её через сайт «Госуслуги». При регистрации расторжения брака с пропавшим, недееспособным или осужденным супругом госпошлина будет 350 рублей.

Сколько времени занимает развод

Если брак расторгает ЗАГС, процесс займет месяц со дня подачи заявления. По истечении этого срока нужно идти в отдел и забирать документы. Неявка обоих супругов аннулирует расторжение брака. Если развод прошел в суде, свидетельство о расторжении брака можно получить в день обращения.

Какой выбрать суд

В суд обращается один из супругов, который выступает истцом. Иск необходимо подавать по месту регистрации ответчика за исключением случаев, когда у истца есть несовершеннолетние дети или состояние здоровья не позволяет ему совершать поездки. В таких случаях обратиться в ближайший суд. Достаточно решения мирового судьи, если: у супругов нет детей или нет разногласий о том, с кем они будут жить спорное имущество оценили на сумму менее 50 тысяч рублей. В остальных случаях иск необходимо подавать в районный или городской суд.

Исковое заявление о разделе имущества не обязательно подавать вместе с иском о расторжении брака.

соглашение о разделе имущества

соглашение о том, с кем будут проживать дети

квитанция об уплате госпошлины (документ прикладывать не обязательно)

исковое заявление

паспорт

свидетельство о регистрации брака

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей

соглашение об алиментах на детей или выплатах нетрудоспособному нуждающемуся супругу

брачный договор Какие документы нужны, чтобы развестись через суд:

Соглашения составляют в свободной форме. Документы о разделе имущества и об алиментах необходимо заверять у нотариуса Такие документы упростят процесс развода. Если их нет, именно суд будет решать, с кем останутся дети, определять размер алиментов и другое. Госпошлина за иск о расторжении брака составляет 600 рублей. Если оба супруга согласны на развод, процесс займет месяц. Если один из супругов против расторжения брака, суд может дать до трех месяцев на примирение, после чего разведет пару.

Мнение юриста

Распространенное убеждение, что при разводе можно остаться ни с чем – миф, рассказал «ФедералПресс» юрист Алексей Аржанников. Совместно нажитое имущество делится пополам, а собственность, которая была у супругов до вступления в брак, продолжает оставаться их личной собственностью и не будет делиться пополам. Единственное исключение – если был подписан брачный контракт, предусматривающий, что все совместно нажитое имущество отходит одной из сторон.

«Российское законодательство довольно четко прописывает все нюансы бракоразводного процесса и раздела совместно нажитого имущества. Существует презумпция совместной собственности супругов на приобретенное в период брака имущество. Все, что было приобретено в браке – бизнес, счета и вклады, машины и квартиры, техника и мебель, и даже ремонт в квартире, подлежат разделу при разводе. Также делятся поровну и обязательства в виде кредитов, займов и тд», – поясняет он.

Бывают и случаи, когда недобросовестные супруги пытаются использовать лазейку, оформляя фиктивные займы. Но судебная практика выравнивает эту ситуацию: если супруг, который брал заем, не сможет доказать в суде, что второй супруг знал о займе, и что сумма займа была потрачена на общие семейные нужды, то обязательство по возврату суммы займа не делится на двоих, а возлагается целиком на того супруга, который взял ссуду.

При разводе, если один из супругов желает получить конкретное имущество в свою собственность, он должен доказать, что оно было приобретено им до брака или что оно не является совместно нажитым. Например, если оно было получено в качестве подарка или иным способом, на который не распространяются правила совместно нажитого имущества.