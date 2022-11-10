Как развестись: инструкция к действию

Иногда взаимоотношения в супружеской паре переходят черту, после которой остается только один выход – развод. «ФедералПресс» подготовил инструкцию о том, куда подать заявление на развод, какие документы для этого нужны и в каких случаях нужно обращаться в суд.
В любом бракоразводном процессе нужно обращаться в ЗАГС. Там зарегистрируют расторжение брака и выдадут свидетельства. В некоторых случаях перед этим придется обратиться в суд.
В первых двух случаях в ЗАГСе расторгнут брак, в последнем зарегистрируют этот факт. Официально семья перестанет существовать, когда решение суда вступит в законную силу. Жениться снова можно будет, как только на руках будут свидетельства.
При этом муж не имеет права развестись с женой без ее согласия, если она беременна или родила менее года назад.
Для того чтобы развестись, подойдет любой ЗАГС , если на развод согласны оба супруга и у них нет несовершеннолетних детей.
В ЗАГСе необходимо заполнить совместное заявление и поставить подписи обоих супругов. Подавать документы необходимо обоим супругам. Два заявления принять могут лишь в исключительных случаях. Например, если один из супругов находится в заключении.
Если развод проходил через суд, в ЗАГСе необходимо будет зарегистрировать расторжение брака.
В таком случае супруги могут обратиться в ЗАГС отдельно, но желательно в один и тот же отдел. Личное присутствие не обязательно — документы может подать представитель по нотариально оформленной доверенности.
Для этого нужно прийти в отдел ЗАГС с документами и подать заявление. Важно уточнить часы работы в конкретном учреждении. через многофункциональный центр. В некоторых регионах страны подать заявление на расторжение брака можно через многофункциональный центр. Информацию можно уточнить в конкретном МФЦ. через сайт «Госуслуги». Опция находится в разделе «Семья и дети».
Каждому супругу для этого понадобится электронная квалифицированная подпись.
Затем следует выбрать ЗАГС и время визита для получения свидетельства о расторжении брака. Жене также необходимо указывать, какую фамилию она будет носить после развода, если она ее меняла.
Если супруги разводятся по обоюдному согласию или через суд, то госпошлина составит 650 рублей для каждого. Можно сэкономить 30%, если оплачивать её через сайт «Госуслуги». При регистрации расторжения брака с пропавшим, недееспособным или осужденным супругом госпошлина будет 350 рублей.
Если брак расторгает ЗАГС, процесс займет месяц со дня подачи заявления. По истечении этого срока нужно идти в отдел и забирать документы. Неявка обоих супругов аннулирует расторжение брака. Если развод прошел в суде, свидетельство о расторжении брака можно получить в день обращения.
В суд обращается один из супругов, который выступает истцом. Иск необходимо подавать по месту регистрации ответчика за исключением случаев, когда у истца есть несовершеннолетние дети или состояние здоровья не позволяет ему совершать поездки. В таких случаях обратиться в ближайший суд. Достаточно решения мирового судьи, если: у супругов нет детей или нет разногласий о том, с кем они будут жить спорное имущество оценили на сумму менее 50 тысяч рублей. В остальных случаях иск необходимо подавать в районный или городской суд.
Исковое заявление о разделе имущества не обязательно подавать вместе с иском о расторжении брака.
Соглашения составляют в свободной форме. Документы о разделе имущества и об алиментах необходимо заверять у нотариуса Такие документы упростят процесс развода. Если их нет, именно суд будет решать, с кем останутся дети, определять размер алиментов и другое. Госпошлина за иск о расторжении брака составляет 600 рублей. Если оба супруга согласны на развод, процесс займет месяц. Если один из супругов против расторжения брака, суд может дать до трех месяцев на примирение, после чего разведет пару.
Распространенное убеждение, что при разводе можно остаться ни с чем – миф, рассказал «ФедералПресс» юрист Алексей Аржанников. Совместно нажитое имущество делится пополам, а собственность, которая была у супругов до вступления в брак, продолжает оставаться их личной собственностью и не будет делиться пополам. Единственное исключение – если был подписан брачный контракт, предусматривающий, что все совместно нажитое имущество отходит одной из сторон.
«Российское законодательство довольно четко прописывает все нюансы бракоразводного процесса и раздела совместно нажитого имущества. Существует презумпция совместной собственности супругов на приобретенное в период брака имущество. Все, что было приобретено в браке – бизнес, счета и вклады, машины и квартиры, техника и мебель, и даже ремонт в квартире, подлежат разделу при разводе. Также делятся поровну и обязательства в виде кредитов, займов и тд», – поясняет он.
Бывают и случаи, когда недобросовестные супруги пытаются использовать лазейку, оформляя фиктивные займы. Но судебная практика выравнивает эту ситуацию: если супруг, который брал заем, не сможет доказать в суде, что второй супруг знал о займе, и что сумма займа была потрачена на общие семейные нужды, то обязательство по возврату суммы займа не делится на двоих, а возлагается целиком на того супруга, который взял ссуду.
При разводе, если один из супругов желает получить конкретное имущество в свою собственность, он должен доказать, что оно было приобретено им до брака или что оно не является совместно нажитым. Например, если оно было получено в качестве подарка или иным способом, на который не распространяются правила совместно нажитого имущества.
«Лучшие доказательства при разделе имущества в бракоразводном процессе – чеки, договоры о приобретении, которые лучше всего хранить, например, в электронном виде. Но так как чеки часто люди не хранят, в суде могут помочь свидетельские показания, косвенные доказательства о времени приобретения имущества (до брака или после брака), о способах приобретения (дарение, наследство, семейная покупка). Например, фотографии той или иной мебели с указанием времени фото, скриншоты переписок с обсуждением покупки товара. При этом, важно помнить, что если до брака у каждого супруга имелось личное имущество, оно при вступлении в брак остается личным и не подлежит разделу при разводе», – разъясняет Алексей Аржанников.