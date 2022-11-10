Неочевидные эрогенные зоны, про которые постоянно забывают

Хотите новых ощущений в постели, но не знаете с чего начать? «Рамблер» поговорил с экспертом и выяснил, какие на теле есть эрогенные зоны, о которых вы могли не догадываться.
Эрогенная зона — это место на теле, стимуляция которого доставляет удовольствие, возбуждает и даже приводит к оргазмическим ощущениям. В сексологии есть понятие внегенитальные эрогенные зоны — это эрогенные зоны первого порядка, то есть все, что у нас находятся на теле, и эрогенные зоны второго порядка — это все, что находятся в генитальной зоне.
Специалист также рассказывает, что стимуляция копчика, ягодиц и области под коленкой может подарить незабываемые ощущения. Ольга Штерн также рекомендует не забывать о том, что у многих людей очень чувствительные стопы, в частности, пальцы и пространство между ними. Уделяйте внимание этим зонам, вы этим доставите удовольствие, а заодно и заведете партнера еще больше.
«Если говорить про генитальные эрогенные зоны, то у женщин это клитор, малые, и большие губы. Не бойтесь исследовать тело партнерши, разговаривайте с ней, интересуйтесь какие прикосновения ей доставляют удовольствие, а какие — только дискомфорт. Если говорить про мужчин, большое внимание следует уделять не только половому члену, но и мошонке.
Резюмируя информацию по эрогенным зонам, хочу сказать, что чем больше мы ласкаем ту или иную зону, тем более чувствительной она становится. Исследуйте себя, обращайте внимание на то, что вам нравится, а что нет, и рассказывайте об этих открытиях партнеру», — подытожила Штерн.