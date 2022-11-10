Неочевидные эрогенные зоны, про которые постоянно забывают

«Игнорируют чаще всего эрогенные зоны первого порядка, например, лоб и брови. Практика показывает, что их стимулирование может быть крайне возбуждающим. К неожиданным местам, прикосновения к которым могут вознести на вершину блаженства, относятся подмышки. Стимулируя их, вы можете подарить партнеру новые ощущения, конечно, если он не боится щекотки или не стесняется волосяного покрова. Также не стоит забывать, что чувствительны не только соски, но и вся грудь. Массируйте, щекочите, облизывайте, покусывайте — ласкайте партнера, обращая внимания на его реакцию, стоны и закрытые от удовольствия глаза. Эти наблюдения помогут точнее понять, что нравится, а что нет, любовнику (или любовнице)».



Ольга Штерн Психолог, сексолог