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20 минут назад

Неочевидные эрогенные зоны, про которые постоянно забывают

Мира Маркина
Ольга Штернэксперт

Хотите новых ощущений в постели, но не знаете с чего начать? «Рамблер» поговорил с экспертом и выяснил, какие на теле есть эрогенные зоны, о которых вы могли не догадываться.

Неочевидные эрогенные зоны, про которые постоянно забывают
Фото: Кадр из фильма "Тайное влечение"Кадр из фильма "Тайное влечение"

Эрогенная зона — это место на теле, стимуляция которого доставляет удовольствие, возбуждает и даже приводит к оргазмическим ощущениям. В сексологии есть понятие внегенитальные эрогенные зоны — это эрогенные зоны первого порядка, то есть все, что у нас находятся на теле, и эрогенные зоны второго порядка — это все, что находятся в генитальной зоне.

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«Игнорируют чаще всего эрогенные зоны первого порядка, например, лоб и брови. Практика показывает, что их стимулирование может быть крайне возбуждающим. К неожиданным местам, прикосновения к которым могут вознести на вершину блаженства, относятся подмышки. Стимулируя их, вы можете подарить партнеру новые ощущения, конечно, если он не боится щекотки или не стесняется волосяного покрова. Также не стоит забывать, что чувствительны не только соски, но и вся грудь. Массируйте, щекочите, облизывайте, покусывайте — ласкайте партнера, обращая внимания на его реакцию, стоны и закрытые от удовольствия глаза. Эти наблюдения помогут точнее понять, что нравится, а что нет, любовнику (или любовнице)».
Ольга Штерн
Ольга ШтернПсихолог, сексолог

Специалист также рассказывает, что стимуляция копчика, ягодиц и области под коленкой может подарить незабываемые ощущения. Ольга Штерн также рекомендует не забывать о том, что у многих людей очень чувствительные стопы, в частности, пальцы и пространство между ними. Уделяйте внимание этим зонам, вы этим доставите удовольствие, а заодно и заведете партнера еще больше.

«Если говорить про генитальные эрогенные зоны, то у женщин это клитор, малые, и большие губы. Не бойтесь исследовать тело партнерши, разговаривайте с ней, интересуйтесь какие прикосновения ей доставляют удовольствие, а какие — только дискомфорт. Если говорить про мужчин, большое внимание следует уделять не только половому члену, но и мошонке.

Резюмируя информацию по эрогенным зонам, хочу сказать, что чем больше мы ласкаем ту или иную зону, тем более чувствительной она становится. Исследуйте себя, обращайте внимание на то, что вам нравится, а что нет, и рассказывайте об этих открытиях партнеру», — подытожила Штерн.

Любовь,
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