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21 минуту назад

Как перестать стесняться своего тела во время секса

WomanHit.ru

Комплексы и смущение могут испортить близость, поэтому важно найти контакт с самой собой. Близость должна быть удовольствием для обоих партнеров, но что делать, если насладиться сексом не получается, потому что все мысли лишь о том, как вы выглядите и достаточно ли привлекательны. По статистике, об этом думает во время интима большинство женщин. Чтобы секс стал временем расслабления и получения наслаждения, важно преодолеть комплексы, касающиеся вашего тела.

Как перестать стесняться своего тела во время секса
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Изучите себя

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Кажется, что, оставшись без одежды, вы тут же привлечете внимание партнера к своим недостаткам, ему в глаза бросится животик и целлюлит. Почему так происходит? Психологи считают, что вы просто зациклились на своих недостатках, держите их в фокусе внимания, поэтому продолжаете думать об изъянах, когда раздеваетесь.

Чтобы сменить эту установку, изучите тело по-новому: найдите то, чем можно восхищаться: длинные ноги, красивая грудь или нежная кожа. Чем больше деталей, тем лучше. Думайте о них, как можно чаще, а затем начните акцентировать внимание партнера именно на достоинствах. Когда дело дойдет до близости, и вы, и ваш мужчина будете сосредоточены на плюсах.

Забудьте о чужом мнении

Часто на восприятие собственного тела влияют случайные или не очень фразы, которые были сказаны бывшим партнером или знакомым, а может, даже родителем. Но, оказываясь в постели с новым человеком, все эти мнения перестают иметь хоть какое-то значение.

Запомните: то, какой вас видел ваш экс-возлюбленный, останется с ним, а нынешний избранник вместе пышных бедер рассмотрит очаровательную родинку на спине и изящные ключицы. Красота всегда в глазах смотрящего.

Найдите аксессуары уверенности

Подумайте, в чем вы чувствуете себя особенно сексуально. Может, это кружевное белье, нежная сорочка или чулки с поясом. В первые совместные ночи используйте эти детали, как свой талисман, чтобы быть уверенной в собственной неотразимости. Когда близость станет регулярной, вы убедитесь, что мужчина в восторге от вашего тела и стесняться больше не придется, а значит, и тот самый аксессуар можно отложить.

Почувствуйте свое тело

Мы редко бываем обнаженными, но, чтобы найти контакт со своим телом, это время придется увеличить: начните спать обнаженной, а после душа не спешите одеваться — долго массируйте тело кремом или маслом. Со временем вы научитесь принимать свое тело и перестанете его стесняться.

Напишите себе письмо

Точнее, письмо своему телу. Поблагодарите ноги за то, что они такие сильные, помогают вам добираться, куда угодно. Скажите спасибо рукам, ведь они выполняют так много работы, и спине: она так поддерживает вас сутки напролет. Почаще перечитывайте это письмо, вскоре вы поймете, что стесняться такого чудесного тела не стоит, ведь оно служит вам верой и правдой.

Любовь,
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