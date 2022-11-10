Как перестать стесняться своего тела во время секса

Комплексы и смущение могут испортить близость, поэтому важно найти контакт с самой собой. Близость должна быть удовольствием для обоих партнеров, но что делать, если насладиться сексом не получается, потому что все мысли лишь о том, как вы выглядите и достаточно ли привлекательны. По статистике, об этом думает во время интима большинство женщин. Чтобы секс стал временем расслабления и получения наслаждения, важно преодолеть комплексы, касающиеся вашего тела.

Изучите себя

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Кажется, что, оставшись без одежды, вы тут же привлечете внимание партнера к своим недостаткам, ему в глаза бросится животик и целлюлит. Почему так происходит? Психологи считают, что вы просто зациклились на своих недостатках, держите их в фокусе внимания, поэтому продолжаете думать об изъянах, когда раздеваетесь.

Чтобы сменить эту установку, изучите тело по-новому: найдите то, чем можно восхищаться: длинные ноги, красивая грудь или нежная кожа. Чем больше деталей, тем лучше. Думайте о них, как можно чаще, а затем начните акцентировать внимание партнера именно на достоинствах. Когда дело дойдет до близости, и вы, и ваш мужчина будете сосредоточены на плюсах.

Забудьте о чужом мнении

Часто на восприятие собственного тела влияют случайные или не очень фразы, которые были сказаны бывшим партнером или знакомым, а может, даже родителем. Но, оказываясь в постели с новым человеком, все эти мнения перестают иметь хоть какое-то значение.

Запомните: то, какой вас видел ваш экс-возлюбленный, останется с ним, а нынешний избранник вместе пышных бедер рассмотрит очаровательную родинку на спине и изящные ключицы. Красота всегда в глазах смотрящего.

Найдите аксессуары уверенности

Подумайте, в чем вы чувствуете себя особенно сексуально. Может, это кружевное белье, нежная сорочка или чулки с поясом. В первые совместные ночи используйте эти детали, как свой талисман, чтобы быть уверенной в собственной неотразимости. Когда близость станет регулярной, вы убедитесь, что мужчина в восторге от вашего тела и стесняться больше не придется, а значит, и тот самый аксессуар можно отложить.

Почувствуйте свое тело

Мы редко бываем обнаженными, но, чтобы найти контакт со своим телом, это время придется увеличить: начните спать обнаженной, а после душа не спешите одеваться — долго массируйте тело кремом или маслом. Со временем вы научитесь принимать свое тело и перестанете его стесняться.

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