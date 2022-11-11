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2 часа назад

Брошенная за день до свадьбы невеста отомстила жениху

Lenta.ru

Пользовательница TikTok Лейси Гуч решила необычным способом отомстить бывшему жениху, который бросил ее за день до свадьбы. Об этом сообщает The Mirror.

Брошенная за день до свадьбы невеста отомстила жениху
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина прожила с женихом более пяти лет. Накануне свадьбы мужчина признался, что больше не любит Гуч и инициировал расставание. Несмотря на это, брошенная невеста не расстроилась.

Она провела медовый месяц, за который заплатили родители жениха, со своей матерью. Когда женщина вернулась с отдыха, то продала купленное мужчиной обручальное кольцо. На вырученные деньги она отправилась на Британские Виргинские острова, где провела еще две недели.

Гуч также устроила фотосессию в свадебном платье, которое так и не надела на торжество. Затем женщина и ее жених продали дом, в котором раньше жили вместе. Гуч забрала все деньги и потратила их на пластику груди.

Сейчас женщина находится в новых отношениях и утверждает, что оставила бывшего жениха в прошлом.

«Теперь у меня есть любимый бойфренд, который относится ко мне, как к королеве. Честно говоря, я должна поблагодарить своего бывшего, потому что я здесь настоящая победительница», — говорит она.

Любовь,
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