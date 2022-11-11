Ситуации, когда от секса стоит отказаться

Иногда близость в неподходящий момент может принести огромное количество проблем.

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По мнению сексологов и абсолютного большинства пар, секс должен всегда приносить лишь положительные эмоции и быть максимально безопасным для обоих партнеров. Принуждение и необходимость терпеть неприятные ощущения ради удовольствия другого человека — вещи недопустимые.

Мы посоветовались со специалистом и собрали том моментов, когда сексу нужно сказать твердое «нет».

У вас есть воспаления органов малого таза

Одна из основных причин, почему секс может стать большой проблемой. Репродуктивная система, особенно женская — чувствительный механизм, который требует аккуратного обращения. Воспалительные процессы могут обернуться непредсказуемыми последствиями, если вовремя не заняться решением этой проблемы. Секс в этот период противопоказан, особенно с партнером, в котором вы не уверены. Если мужчина начинает настаивать, несмотря на ваше состояние, подумайте, нужен ли вам такой человек рядом.

Партнер отказывается предохраняться

И здесь речь идет не только о случайном контакте. Если ваш любимый человек отказывается от мер предосторожности, несмотря на то, что для вас это важно, задумайтесь, заботится ли о вас человек на самом деле. Даже самый проверенный партнер может «наградить» вас целым букетом бактериальных проблем. Любой интимный контакт строится на доверии, и если его нет, секс будет худшим решением.

Мужчина ведет себя не слишком адекватно