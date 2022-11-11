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1 час назад

Ученые выяснили, какое масло поможет усилить женский оргазм

Passion.ru

Иранские медики утверждают, что нашли средство, которое поможет женщинам улучшить свою сексуальную жизнь. Об этом подробно рассказали ученые из Университета Тарбиат Модарес, работа которых опубликована в журнале Sexologies.

Ученые выяснили, какое масло поможет усилить женский оргазм
Фото: Passion.ruPassion.ru

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 60 замужних женщин в возрасте от 29 до 41 года: 30 из них принимали масло примулы вечерней по 1000 мг каждый вечер, оставшиеся пили плацебо (вещество без явных лечебных свойств).

Участницы, принимающие примулу, рассказали, что их интимная жизнь изменилась в лучшую сторону. По их словам, оргазм был ярче, они достигали его чаще и в целом получали больше удовольствия.

Ученые объяснили, что в масле примулы содержится простагландин, который обладает гормоноподобными эффектами. Он влияет на гладкие мышцы репродуктивной системы, которые сокращаются во время оргазма, расслабляя их. Как следствие мышцы становятся чувствительнее и гораздо активнее сокращаются во время оргазма.

Исследователи также отмечают, что гладкие мышцы во время оргазма сокращаются не только у женщин, но и у мужчин! Поэтому барышням стоит посоветовать такое средство и своим партнерам.

Любовь,
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