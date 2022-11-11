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1 час назад

Почему многие мужчины обожают женщин постарше

WomanHit.ru

Вы наверняка часто видите такие пары.

Почему многие мужчины обожают женщин постарше
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Мы много говорили о разнице в возрасте, как правило, речь идет о мужчине, который чаще старший в паре. Такой расклад редко кого-то может удивить, чего нельзя сказать о случаях, когда женщина в паре старше партнера как минимум на десяток лет. Мы решили выяснить, почему молодые мужчины все чаще выбирают себе в пару женщин, которые вполне могут быть их матерями.

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Взрослая женщина сексуально раскрепощена

Наверное, это первое в списке приоритетов молодых мужчин. Далеко не каждый мужчина готов признаться в небольшом сексуальном опыте, на мужскую сексуальность сильно влияет мнение важных для него мужчин, а потому, чем больше сексуального опыта приобретет мужчина, тем выше его значимость, что интересно, именно в мужском кругу. Взрослая женщина может многому научить молодого человека, который в силу неуверенности не рискнет пробовать незнакомую технику с партнершей его возраста или моложе. В этом вопросе зрелая женщина становится для мужчины настоящим проводником в мир «большого секса».

Взрослая женщина открыта к общению

Пусть женщины, в целом, и взрослеют раньше, однако настоящие задушевные беседы вести может далеко не каждая. Мужчина часто находится в поиске человека, который бы не только привлекал его в физическом плане, но и мог выслушать и дать дельный совет в непростой ситуации. Кроме того, молодые девушки нередко ведут игры с мужчиной, чтобы подогреть его интерес, что не всегда поддерживают сами мужчины. Партнерша, которая старше его как минимум на 15 лет, знает, как общаться с мужчиной без манипуляций. Да и сами женщины любят, чтобы их выслушали с большой заинтересованностью.

Взрослая женщина независима

Речь идет о финансовой независимости, которой не могут похвастаться молодые девушки, только начавшие карьеру на начальной позиции. И нет, мужчины, которых привлекают успешные женщины, не всегда альфонсы. Они прекрасно понимают, что такая женщина не будет общаться с ними с целью получить финансовую выгоду, чем часто грешат молодые женщины. Конечно, возраст не определяет личность, однако среди взрослых самодостаточных женщин крайне редко встречаются охотницы за состоянием, чаще они предпочитают общение с молодыми людьми для поддержания жизненного тонуса, которого у юных мужчин хоть отбавляй.

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