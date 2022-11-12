8 ошибок, которые могут испортить первое свидание

Первое свидание – это всегда волнительно. На первом свидании возникает первое впечатление о человеке, благодаря чему мы можем узнать его лучше. А какое это будет впечатление – положительное или нет, зависит от нас самих.

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Естественно, хорошее впечатление должны произвести оба, иначе ничего в дальнейшем может не получиться. А как сделать так, чтобы не допустить ошибок, мы вам расскажем в этой статье.

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1. Скажем «Нет» волнению

Волноваться на первом свидании — вполне естественно, но нужно постараться взять свои эмоции под контроль и собраться с мыслями. Просто дайте вашему спутнику немного узнать о себе, своих интересах, но не выкладывайте сразу «все карты на стол».

Нужно, чтобы ваш спутник сам проявил интерес и попытался узнать вас получше. Вернёмся к волнению – не забывайте, что он также может чувствовать себя неловко. Дайте ему возможность тоже немного рассказать о себе, но не задавайте неловких вопросов.

2. Пунктуальность

Пунктуальность имеет очень важное значение на первом свидании. Если вы не появились вовремя, это оставит не очень хорошее впечатление для вашего спутника.

То же самое касается и его. Если же он опоздал на свидание, то это говорит о том, что он не держит слово, либо подходит ко всему несерьёзно.

Нужно появиться в назначенном месте хотя бы за 10 минут до свидания.

3. Внешний вид

То, как вы (и ваш спутник) будете выглядеть на свидании, расскажет о вас и о вашем характере без лишних слов. Безусловно, нужно выглядеть безупречно, но имейте в виду, что безупречно – это вовсе не означает, что вы должны быть одеты слишком ярко и броско.

Излишняя сексуальность тоже не имеет места быть. Одежда должна быть подобрана со вкусом, сочетая в себе элегантность и женственность.

Например, это может быть блузка с небольшим декольте или платье выше колен. Что касается макияжа, то здесь также лучше использовать более спокойные и пастельные тона, без вульгарности.

4. Телефон

Когда вы находитесь на свидании – вам стоит забыть про свой телефон. Никаких звонков и уведомлений, которые будут только отвлекать вас обоих от беседы и помешают вам лучше узнать друг друга.

Более того, когда ваш спутник видит, как вы то и дело заглядываете в свой телефон, он может сделать вывод, что вы его не слушаете и не проявляете к нему интерес.

5. Искренность

Рассказывая о себе, постарайтесь быть более искренними, если вы делитесь какими-то своими успехами, избегайте хвастовства и не преувеличивайте слишком много. А лучше, вообще не преувеличивайте.

Если вы будете более открыты и честны, ваш спутник поймёт это и оценит по достоинству.

6. Не говорите слишком много

Когда вы будете рассказывать о себе, постарайтесь не говорить слишком много, иначе вашему спутнику будет неловко. Пусть он также расскажет о себе, или же вы задайте ему несколько вопросов.

Но, постарайтесь не спрашивать его о бывших подругах, и сами не поднимайте тему о прошлых отношениях. Лучше, постарайтесь узнать о его интересах, возможно, у вас найдётся что-то общее.

7. Никакого алкоголя

Ни в коем случае не злоупотребляйте алкоголем на свидании! Это может привести к проблемам, из-за которых всё может пойти не так, как хотелось бы.

Конечно, бокал вина за ужином не помешает, напротив – совсем небольшое количество алкоголя поможет расслабиться и быть более непринуждённым.

8. Когда вы поужинали

После того как вы поужинали, что делать дальше – решаете сами. Если ваш спутник пригласит к себе домой – в этом нет ничего плохого. А что произойдёт дальше – также зависит от ваших желаний.

Если между вами вспыхнула страсть, то вы можете полностью отдаться ей, но если вы считаете, что время ещё не пришло, то вправе сказать решительное «Нет» близости на первом свидании.

Итак, мы рассказали о нескольких важных составляющих для первого свидания. Главное – оставайтесь самими собой, будьте искренними и уверенными в себе, ну а дальше – просто следуйте тому, что подсказывает сердце.

Комментирует психолог Виктория Акатьева-Костылева. Топ 5 ошибок на первом свидании: