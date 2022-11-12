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52 минуты назад

The Mirror: Девушка доверила выбор жениха своим собакам

Мира Маркина

Американская юмористка Джаннали Рэндалл заявила, что не будет строить отношения с мужчиной, который не понравится ее собакам. Ее цитирует издание The Mirror.

Девушка доверила выбор жениха своим собакам
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Жительнице Висконсина 34 года. Джаннали не скрывает, что ей нравится быть независимой и не вступать в отношения с молодыми людьми на данном этапе. Однако юмористка заметила, что если на горизонте появится перспективный мужчина, ему придется сперва понравиться ее собакам. Вместе с девушкой живут чихуа-хуа Гизмо и Старлина.

Соцсети

Их девушка ласково называет своими детьми. Комик уверяет, что “в любой ситуации доверится своим собакам, а не человеку”.

Вещи, которые тихо убивают отношения

Также для Рэндалл важно, чтобы бойфренд работал в индустрии развлечений и имел с ней общие интересы.

Ранее “Рамблер” писал, какие ситуации приводят к изменам.

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