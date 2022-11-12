Девушка доверила выбор жениха своим собакам

Американская юмористка Джаннали Рэндалл заявила, что не будет строить отношения с мужчиной, который не понравится ее собакам. Ее цитирует издание The Mirror.

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Жительнице Висконсина 34 года. Джаннали не скрывает, что ей нравится быть независимой и не вступать в отношения с молодыми людьми на данном этапе. Однако юмористка заметила, что если на горизонте появится перспективный мужчина, ему придется сперва понравиться ее собакам. Вместе с девушкой живут чихуа-хуа Гизмо и Старлина.

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Их девушка ласково называет своими детьми. Комик уверяет, что “в любой ситуации доверится своим собакам, а не человеку”.