Психолог раскрыла признаки нездоровых отношений

Признаки нездоровых отношений, по которым можно опознать и разоблачить манипулятора, раскрыла «Мосленте» кандидат психологических наук, доцент, практический психолог, преподаватель, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко. Всем типам абьюзеров, по ее словам, свойственны неадекватная самооценка, неспособность к эмпатии и постоянный контроль жертвы.

Фото: Мослента Мослента

«Абьюзер на этапе обольщения может называться вашим другом, расспрашивать обо всем, давать советы. А потом обесценить все ваши достижения без права на исправление», — рассказала о первом тревожном сигнале эксперт.

Сперва манипулятор может прикидываться влюбленным, постоянно делать комплименты и заявлять, что жертва — единственная любовь всей его жизни. «Настоящие отношения влюбленных развиваются постепенно», — предостерегла Колиниченко.