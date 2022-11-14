Почему люди стесняются говорить о своих сексуальных желаниях

Сегодня секс — это не только непосредственно половой акт, но и огромный пласт коммуникации, окружающий всю сферу сексуальности. В него входит и секспросвет, и общение между людьми на тему сексуальности, которое происходит как между партнерами, так и в кабинете психолога. Но на сегодняшний день многие люди все еще испытывают трудности и чувство стыда, когда нужно начать говорить о своих желаниях или отношении к сексу. Разбираемся, почему это происходит и как победить это чувство стыда.

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Что такое «сексуальный стыд»?

Нет, это не фетиш и не элемент ролевых игр. Сексуальным стыдом психологи называют линию поведения, в рамках которой человек испытывает чувство стыда и возрастающую тревогу, когда коммуникация начинает касаться тем секса и сексуальности. Собственная сексуальность в таком случае может иметь негативную окраску и ассоциироваться с чем-то неправильным, «грязным». Табуированность тем, связанных со сферой сексуальности, сохраняется и сегодня, несмотря на увеличение количества качественной информации о сексе. Некоторые люди просто не могут заставить себя заговорить о своих желаниях или взять в магазине книгу о сексуальных отношениях, а если им это удается — чувствуют себя так, словно все присутствующие слышат их мысли и осуждают.

Психологи выделяют несколько причин появления сексуального стыда:

Религиозные нормы

Когда религиозные идеологии подчеркивают, что половые акты должны происходить только в рамках института брака, возможности людей исследовать свою сексуальную идентичность, участвовать в сексуальном поведении или искать информацию о контрацепции, абортах и более безопасном сексе могут быть ограничены. Заметное несоответствие между усвоенными религиозными ценностями и собственным опытом сексуального влечения может способствовать чувству вины, стыда и внутреннего конфликта. По данным опросов, люди консервативного религиозного происхождения подвержены более высокому риску развития дистресса в отношениях и переживания сексуального стыда по сравнению с их нерелигиозными сверстниками.

Социальные нормы

Социальные нормы и табу — еще один важный источник не только информации о мире, но и о приемлемости тех или иных линий поведения. С раннего возраста дети начинают получать сообщения о репродукции, своем теле и сексуальном здоровье, и то, насколько об этом не принято говорить, может влиять на развитие сексуального стыда.

Дети, которых наказывают или высмеивают за проявление любопытства к теме секса или за сексуальное поведение, часто испытывают чувство вины и стыда. По данным исследователей, полученная в раннем возрасте информация о сексуальном здоровье и репродукции производит неизгладимое впечатление на развитие личности, осмысление сексуальной активности и отношения со своим телом на протяжении всей жизни. Девушки и женщины, которые считают обсуждение сексуальных тем неприличным, с большей вероятностью будут скрывать подробности своей сексуальной жизни, а также факты сексуализированного насилия.

Сексуальная травма

Участие в принудительных половых актах, которые общество считает неправильными и «грязными», может способствовать развитию чувства сексуального стыда. Для переживших сексуальную травму стыд связан с чувством беспомощности, неадекватности, самоосуждения, позора, унижения/смущения или чувства ущербности.

В исследовании, проведенном в 2007 году, 75% женщин, переживших сексуальное насилие, сообщили о чувстве стыда после травматического события. Более того, исследование взрослых женщин с историей сексуального насилия в детстве показало, что роль сексуального стыда полностью опосредовало связь между фактом сексуализированного насилия и нарушением сексуальной функции.

Формирование сексуального стыда, по мнению Стэйси Литам и Меган Спешал (авторов методических материалов для клинических психологов и психотерапевтов), может происходить также из-за ограниченного доступа к секспросветительскому контенту. На сегодняшний день образовательные материалы в этой области создаются не только для взрослых людей, которые хотят преодолеть сексуальную дисфункцию и добавить «огонька» в отношения. Секспросвет также дает доступ к информации о средствах контрацепции, способах обезопасить себя от травмирующих событий (от токсичных отношений до сексуализированного насилия).

Как справиться с сексуальным стыдом?

Сексуальный стыд в целом негативно сказывается на жизни человека, не ограничиваясь только сексуальной сферой. Он может ухудшать романтические отношения с партнером из-за невозможности открыто говорить о своих желаниях (или нежелании пробовать какие-то практики), а также может ставить под угрозу в целом здоровье и безопасность человека, если из-за чувства стыда человек не может сказать о недомоганиях или факте насилия.

К сожалению, сексуальный стыд не лечится по принципу «клин клином», поэтому, если вы наденете комбинезон из латекса, возьмете в руки кнут и придете в таком виде на семейный ужин, эффект будет, но раскрепощеннее и свободнее вы себя вряд ли почувствуете. В первую очередь работа начинается при участии специалиста, психолога-сексотерапевта. Но есть несколько практик, которые вы можете применять самостоятельно как поддерживающие.

Окружите себя полезным секспросветительским контентом

Выберите полезные материалы на тему секспросвещения. Попробуйте начать с книг из нашей подборки (в них мы уверены). Постарайтесь ограничить чтение «вредных советов» на тему секса, в которых авторы советуют «терпеть, не ныть, жертвовать своим удовольствием ради удовольствия партнера» и в любой непонятной ситуации обращаться к сексу на одну ночь.

Говорите с партнером

Обсуждайте, рефлексируйте. Можете пускаться в анатомические подробности; если же термины не выговариваются, попробуйте использовать язык жестов. Главное, чтобы вы могли как взрослые люди говорить о своей сексуальной жизни, вносить предложения и слышать друг друга. Постарайтесь создать для такого разговора безопасную атмосферу, в которой ремарки не будут восприниматься как претензии.