Почему с возрастом супруги становятся похожими друг на друга

Говорят, противоположности притягиваются. Но, если посмотреть на фото счастливых пар, которые вместе несколько десятков лет, можно заметить, что со временем супруги становятся очень похожими друг на друга. Кто-то считает это совпадением или обманом зрения, однако психологи убеждены: для таких изменений есть вполне научные причины.

Фото: WomanHit.ru - МК WomanHit.ru - МК

Общий пережитый опыт

Сильные эмоции и переживания отпечатываются на нашем лице: счастливые морщинки у глаз или печальные складки у носа — результат опыта и жизненных событиях. Поэтому у мужа и жены часто изменения внешности похожи: они на протяжении долгих лет печалились и радовались вместе, формируя свой новый облик.

Влияние родителей

Не все верят, что, выбирая партнеров, многие ищут в них родительские черты, но психологи уверены, что это так. Неосознанно мужчины и, как ни странно, женщины выбирают человека, напоминающего мать. А значит, немного похожего и на него самого. С годами эти черты становятся более явными, поэтому в глазах окружающих партнеры напоминают друг друга.

Одна иммунная система на двоих

Не так давно ученые выяснили, что люди, долгое время проживающие вместе, имеют схожий иммунитет. Это связано с общими привычками, спортивными увлечениями, рационом питания и прочим. Поэтому слабый иммунитет, или наоборот, активный и здоровый образ жизни, может сделать со временем супругов еще более схожими.

Язык тела

Становясь ближе, супруги начинаю копировать мимику и жесты друг друга, что делает их еще более похожими. Муж и жена одинаково смеются, выражают эмоции, зеркалят друг друга, а в глазах окружающих эти мелочи делают влюбленных даже более похожими, чем одинаковый цвет глаз, рост или стиль в одежде.

Единый стиль