Женщина отказалась отпускать бывшего партнера и вышла за него замуж

В США влюбленная в бывшего партнера женщина отказалась его отпускать, нашла способ возобновить отношения и вышла за него замуж. Об этом сообщает Metro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

28-летняя Натали Ираола познакомилась с 32-летним Диего на домашней вечеринке в 2014 году, и между ними сразу же возникла симпатия. Отношения развивались стремительно, и уже через два месяца новые знакомые съехались. Роман закончился так же быстро, как и начался, и вскоре Натали и Диего расстались.

Несмотря на небольшое время, проведенное вместе, Ираола была уверена, что ее бывший возлюбленный — тот самый и она должна его вернуть. Женщина решила подойти к делу основательно и начала искать методики по возвращению бывших. В итоге Натали нашла сервис, который предоставляет пошаговую инструкцию, как с помощью СМС восстановить отношения.

По словам Натали, в первую очередь создатели сервиса советовали на какое-то время пропасть из жизни партнера и не напоминать о себе, чтобы тот успел соскучиться. «Там было сказано, чтобы я сначала не вступала в контакт, а если он выйдет на связь, то нужно было говорить о положительных моментах в моей жизни», — вспоминает Ираола.

Старания принесли результат, и она начала новую переписку с Диего, в которой не пыталась открыто его вернуть или рассказать о своих чувствах. Между бывшими партнерами возникли доверительные и открытые отношения, в которых они делились историями из жизни, мечтами и планами. И это сработало именно так, как хотела Натали: вскоре Диего соскучился, и они решили встретиться.