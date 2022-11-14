«Мы жили впятером»: как живут полиаморные семьи

Обычно в паре есть два человека и, быть может, дети. В таком случае довольно понятно, как в семье распределяется ответственность и что со всем этим делать. Но некоторые семьи отличаются от обычных по количеству партнеров. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы узнали, как живут полиаморные семьи.
Например, в какой-то момент семья Маши Чесноковой состояла из пяти человек — троих взрослых и двоих детей. Мы выяснили, как сохранить границы и наладить быт в сложносочиненном союзе.
Таймкод:
01.50 — Как решили переехать
04.45 — История Маши из Донецка
09.28 — Моя история Даши из Москвы
13.38 — «Я продолжаю делать секс-вечеринки в Москве»
15.30 — Почему полиаморный переезд — это трудно
19.40 — Как строить семью и быт втроем с детьми
22.00 — «Двое против третьего»: проблемы таких отношений
23.30 — Как выстроить границы с детьми
28.27 — Как распределять финансы
29.40 — Про расставание из-за переезда
32.50 — Про тоску по Москве
35.00 — Полиаморы в Португалии
37.20 — Про поцелуйный бар
41.50 — Полиаморы используют людей или вкладываются в отношения
44.30 — Как начать знакомиться с людьми
В подкасте участвовали:
Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в Spotify, Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.
Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова