«Мы жили впятером»: как живут полиаморные семьи

Обычно в паре есть два человека и, быть может, дети. В таком случае довольно понятно, как в семье распределяется ответственность и что со всем этим делать. Но некоторые семьи отличаются от обычных по количеству партнеров. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы узнали, как живут полиаморные семьи.