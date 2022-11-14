Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

«Мы жили впятером»: как живут полиаморные семьи

Даша Краснова

Обычно в паре есть два человека и, быть может, дети. В таком случае довольно понятно, как в семье распределяется ответственность и что со всем этим делать. Но некоторые семьи отличаются от обычных по количеству партнеров. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы узнали, как живут полиаморные семьи.

«Мы жили впятером»: как живут полиаморные семьи
Фото: unsplashunsplash

Например, в какой-то момент семья Маши Чесноковой состояла из пяти человек — троих взрослых и двоих детей. Мы выяснили, как сохранить границы и наладить быт в сложносочиненном союзе.

Таймкод:

01.50 — Как решили переехать

04.45 — История Маши из Донецка

09.28 — Моя история Даши из Москвы

13.38 — «Я продолжаю делать секс-вечеринки в Москве»

15.30 — Почему полиаморный переезд — это трудно

19.40 — Как строить семью и быт втроем с детьми

22.00 — «Двое против третьего»: проблемы таких отношений

23.30 — Как выстроить границы с детьми

28.27 — Как распределять финансы

29.40 — Про расставание из-за переезда

32.50 — Про тоску по Москве

35.00 — Полиаморы в Португалии

37.20 — Про поцелуйный бар

41.50 — Полиаморы используют людей или вкладываются в отношения

44.30 — Как начать знакомиться с людьми

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Мария Чеснокова

Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в Spotify, Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,Мария Чеснокова,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители