Сексолог развеяла популярные мифы об анальном сексе

Многие женщины любят анальный секс не меньше, чем вагинальный, рассказала сексолог Мадлен Манро. Популярные мифы об этом виде интимной близости она развеяла в издании Healthista.

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Оргазмы от анального секса могут получать мужчины и женщины, пояснила Манро.

«Я работала с женщинами, которым анальный секс доставлял больше удовольствия, чем вагинальное проникновение», — поделилась опытом она.

Также несостоятельным она назвала убеждение, что анальный секс всегда сопровождается болью. По ее словам, если секс доставляет дискомфорт, то нужно остановиться и проверить, нет ли в анусе геморроидальных узлов. Если ответ положительный, то следует сначала избавиться от проблем со здоровьем.

Манро посоветовала не делать клизмы перед анальным сексом, вопреки настоятельным советам интернет-экспертов. По ее словам, убеждение, что клизмы сделают процесс более гигиеничным, является ошибочным. Она предупредила, что вода лишь вызовет раздражение, и из-за этого выделится больше слизи. Сексолог посоветовала переосмыслить отношение к анальному сексу: например, вспомнить, что при вагинальном сексе также приходится соприкасаться с выделениями организма. «Вместо принудительного очищения кишечника лучше просто сходить в туалет и принять душ», — посоветовала эксперт.