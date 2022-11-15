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1 час назад

Почему молодежь отказывается от секса: ответ психолога

РИА "ФедералПресс"

Многие молодые люди сегодня отказываются от секса, так как им неинтересно, не нужно. Психолог-сексолог Анна Котенева объяснила в разговоре с «ФедералПресс», почему так случилось и опасно ли это для здоровья.

Почему молодежь отказывается от секса: ответ психолога
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Сексуальный контакт классический вытесняется тем, что он не только для репродукции, но и для удовольствия, а альтернатив получить удовольствие сейчас очень много», – отметила Котенева.

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Сексолог считает, что всему виной потребительское сознание современной молодежи. Когда нормальный половозрелый человек лишает себя природных удовольствий, которые включают в себя чувство ответственности, заботы за другого человека, он спускается на низшую ступень развития, отмечает Анна Котенева.

Также причина может быть в комплексе, когда люди боятся проявлять чувства, говорить о них. Современным людям сложно быть ответственными, поэтому между сексом в отношениях и с самим собой, человек выбирает второй вариант.

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