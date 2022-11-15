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2 часа назад

Сексолог раскрыла секрет: как понять, что женщина испытала оргазм

Passion.ru

Мужчины больше всего не хотят столкнуться с имитацией партнершей оргазма. Сексолог и психолог Юлия Толмачева назвала несколько признаков, которые дадут понять, что женщине было хорошо на самом деле. Об этом пишет «Газета.Ru».

Сексолог раскрыла секрет: как понять, что женщина испытала оргазм
Фото: PassionPassion

По ее словам, женщину возбудить сложнее, чем мужчину. Но партнер может понять, когда его спутница точно готова к сексу.

«Увлажнение входа во влагалище – за это отвечает работа бартолиновых желез. Главная их природная задача – снизить риск травматизации при проникновении. Но их работа может быть нарушена – то есть возбуждение есть, но при этом выделений нет. В этом случае необходимо использовать лубриканты, – советует Юлия.

Сексолог назвала самый показательный признак оргазма у женщины – это сокращения мышц тазового дна.

«Чем их больше, тем ярче и сильнее оргазм», - говорит специалист.

По словам Юлии, женщины чаще всего испытывают клиторальный оргазм. Поэтому мужчинам не стоит забывать о стимуляции этой точки.

«Логично чтобы мужчина сначала довел до оргазма женщину тем способом, который ей нравится: стимулируя клитор руками, языком, с помощью секс-игрушек или как-то еще. Кому-то подходят позы, позволяющие стимулировать клитор в процессе пенетрации, руками или с помощью игрушек, каким-то женщинам нравится мастурбировать при партнере. Здесь нет каких-то строгих правил, важно, чтобы всем участникам было хорошо и комфортно», – уверена специалист.

Сексолог также рекомендует парам разнообразить свою интимную жизнь с помощью игрушек и интимной косметики.

Любовь,
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