Сексолог раскрыла секрет: как понять, что женщина испытала оргазм

«Логично чтобы мужчина сначала довел до оргазма женщину тем способом, который ей нравится: стимулируя клитор руками, языком, с помощью секс-игрушек или как-то еще. Кому-то подходят позы, позволяющие стимулировать клитор в процессе пенетрации, руками или с помощью игрушек, каким-то женщинам нравится мастурбировать при партнере. Здесь нет каких-то строгих правил, важно, чтобы всем участникам было хорошо и комфортно», – уверена специалист.