Почему турецкие мужчины предпочитают полных женщин

Культ худобы существует далеко не во всех странах мира. В Турции, например, более привлекательными наоборот считаются женщины с пышными формами. Почему — читайте в материале «Рамблера».

После всплеска популярности турецких сериалов многие девушки перестали мечтать о голливудских красавцах, теперь их больше привлекают экранные Серкан Болат и Кемаль Сойдере. Неудивительно, что женскую половину поклонников этих актеров интересует их предпочтения в выборе возлюбленных. Оказывается, турецким мужчинам куда больше нравятся фигуристые девушки, которые в нашем понимании имеют пару-тройку лишних килограммов. Местные красавицы не стесняются своих впечатляющих форм и не гонятся за идеально худыми ногами и подтянутым животом, смело подчеркивая свои достоинства яркой и облегающей одеждой.

Главной причиной культа полноты в Турции остается стереотип о том, что женщинам в теле легче родить ребенка. Считается, что девушки, истязающие себя диетами, не получают всех нужных микроэлементов, что может негативно сказываться на здоровье будущих матерей и их детей. Местным мужчинам именно поэтому чрезмерная худоба кажется болезненной и непривлекательной.

Еще одной веской причиной любви турецких мужчин к женщинам с «аппетитными» формами считаются отличия в их характере. По словам российской путешественницы, многие турки убеждены, что «чем полнее женщина, тем она более яркая и темпераментная». Местным мужчинам нравятся сильные, местами властные и уверенные в себе девушки.