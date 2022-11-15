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1 час назад

Эксперт назвал самые популярные секс-игрушки для мужчин

РИА "ФедералПресс"

У мужчин вырос интерес к игрушкам 18+. Покупатели выбирают в основном компактные и универсальные предметы. О популярных товарах рассказала директор по маркетингу компании «Поставщик счастья» Юлия Половинка.

Эксперт назвал самые популярные секс-игрушки для мужчин
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В топе традиционно универсальные позиции: карманные (как правило, в виде яиц) и бюджетные реалистичные мастурбаторы», – передает «Газета.ру» слова эксперта.

А спрос на эрекционные кольца, различные насадки и удлинители, наоборот, снизился на 6 процентов, отмечает эксперт. В основном, по словам специалиста, мужчины выбирают недорогие позиции, базовые и компактные игрушки. Спрос на мужские игрушки с начала 2021 года растет. Эти товары занимают 18% от общих объемов продаж и обгоняют женские игрушки.

Любовь,
18+
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