Эксперт назвал самые популярные секс-игрушки для мужчин

У мужчин вырос интерес к игрушкам 18+. Покупатели выбирают в основном компактные и универсальные предметы. О популярных товарах рассказала директор по маркетингу компании «Поставщик счастья» Юлия Половинка.

А спрос на эрекционные кольца, различные насадки и удлинители, наоборот, снизился на 6 процентов, отмечает эксперт. В основном, по словам специалиста, мужчины выбирают недорогие позиции, базовые и компактные игрушки. Спрос на мужские игрушки с начала 2021 года растет. Эти товары занимают 18% от общих объемов продаж и обгоняют женские игрушки.