Актриса рассказала, как Крис Эванс расстался с ней после «неловкой ситуации» в туалете

Американская певица и актриса Яна Крамер рассказала о своем романе с самым сексуальным мужчиной в мире — и о том, как бесславно он закончился. Причиной нелепого расставания со звездой Marvel девушка поделилась в свежем выпуске своего подкаста. По словам Яны, она сходила на несколько свиданий с Крисом Эвансом в те времена, когда он еще не получил роль Капитана Америка, но уже был «чертовски горячим парнем». И отношения казались весьма перспективными, пока в сюжет не вмешалась… спаржа.

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В один прекрасный день Крис пригласил Яну к себе домой, но романтический вечер в итоге был безнадежно испорчен. «Последнее, что я помню, это что он пошел в туалет после меня, — вспоминает девушка. — В итоге ту ночь мы провели по отдельности, а утром я сбежала из его дома».