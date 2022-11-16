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1 час назад

Актриса рассказала, как Крис Эванс расстался с ней после «неловкой ситуации» в туалете

Super.ruиещё 1

Американская певица и актриса Яна Крамер рассказала о своем романе с самым сексуальным мужчиной в мире — и о том, как бесславно он закончился. Причиной нелепого расставания со звездой Marvel девушка поделилась в свежем выпуске своего подкаста. По словам Яны, она сходила на несколько свиданий с Крисом Эвансом в те времена, когда он еще не получил роль Капитана Америка, но уже был «чертовски горячим парнем». И отношения казались весьма перспективными, пока в сюжет не вмешалась… спаржа.

Актриса рассказала, как Крис Эванс расстался с ней после «неловкой ситуации» в туалете
Фото: Super.ruSuper.ru

В один прекрасный день Крис пригласил Яну к себе домой, но романтический вечер в итоге был безнадежно испорчен. «Последнее, что я помню, это что он пошел в туалет после меня, — вспоминает девушка. — В итоге ту ночь мы провели по отдельности, а утром я сбежала из его дома».

Так при чем тут спаржа? Оказывается, изысканный овощ, который Яна благополучно съела перед походом на свидание, придает моче крайне неприятный запах: этот биологический нюанс и сыграл с девушкой злую шутку. Причем, судя по всему, аромат произвел на Криса по-настоящему сильное впечатление: после того неловкого случая закончились не только отношения, но и просто общение некогда сладкой парочки. Кто бы мог подумать, что Капитан Америка окажется таким брезгливым неженкой? Но так уж и быть, на всякий случай берем на заметку и исключаем спаржу из меню романтического ужина для двоих.

Любовь,Самые сексуальные,Яна Крамер,Крис Эванс,
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