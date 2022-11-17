Как работает «воронка женской энергии»

Ученые были в шоке, когда узнали, что нужно делать для привлечения миллионера. Оказывается, для этого следует крутить «воронки» по методике коуча Ларисы Ренар — и счастье вам обеспечено. Изучили популярную в социальных сетях практику и вынесли свой вердикт!

Фото: Super.ru Super.ru

«Лариса Ренар — психолог от Бога, профессионал высокого уровня», — считает бывшая телеведущая Дана Борисова. Лариса неплохо ориентируется в потемках женской души и знает десятки практик, которые сделают жизнь счастливее. Мудростью, полученной прямиком из космоса, Ренар делится в книгах и своей «Академии частной жизни».

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Мудрая коуч и натасканные ею тренеры стремятся пробудить женскую энергию. На это есть спрос: за годы практики Ренар, по ее словам, провела более тысячи занятий по России и странам СНГ, обучив всех желающих дыханию маткой и другим техникам по обретению мужчин и финансов в жизни.

В 2017 году Лариса решила баллотироваться в президенты, чтобы сделать Россию «страной счастливых женщин». «Американки считают себя королевами, а мы всегда себя принижаем. А я верю, что женщин, в которых есть столько ума, красоты и силы, в мире больше нет», — рассказывала Лариса. При власти Ренар в России появилось бы Министерство счастья, но не срослось: в президентской гонке она так и не участвовала.

Впрочем, женщины — точнее, многочисленные последовательницы Ларисы — не стали от того несчастнее. Они умеют привлекать в свою жизнь удачу с помощью специальной техники «Воронка женской энергии». Про практику Ренар узнала еще в 2000 году от сибирской шаманки, а той о «воронке» нашептало нечто из информационного поля. Коуч решила, что обязана поделиться знанием и научить других женщин кружиться на удачу.

Серьезно, от вас требуется только вращение вокруг своей оси. В нашем мире не существует проблем, которые были бы неподвластны практике. С ее помощью можно сколотить капитал, сделать ремонт в квартире и, разумеется, привлечь в жизнь мужчину. Кто это будет — обычный менеджер среднего звена или владелец госкорпорации — зависит от усилий адептки. Три оборота привлекут максимум продавца DNS или бедного студента, но покрутитесь 17 раз — и в ухажеры уже набивается замдиректора.

Как правильно крутить «воронку»

Ответ на этот вопрос волнует многих начинающих: у практики есть нюансы, которые необходимо соблюдать, чтобы не кружиться понапрасну. Примечательно, что еще несколько лет назад вся информация о «воронках» была в открытом доступе, но теперь ею охотнее делятся за деньги. Тренеры «Академии частной жизни» регулярно проводят онлайн-марафоны: женщин собирают в чатах, где разъясняют правила и мотивируют на ежедневные вращения. Сейчас доступ на ближайший марафон стоит 599 рублей, но с каждой сотой клиенткой цена повышается на 100 рублей.

Не благодарите, мы прошерстили Сеть и поделимся тонкостями техники абсолютно бесплатно. Практика стартует на первые лунные сутки и продолжается 28 дней. Пропустили один день? Придется начинать заново, потому что ничего не сработает и вселенная не ответит. Самое эффективное время для вращения — раннее утро, но можно начать и с восходом солнца.

Ренар советует для начала ежедневно покрутиться семь раз: так вы проработаете все травмы и законнектитесь с мужчинами первого уровня. Зацикливаться на них не стоит — это те самые безработные студенты и рядовые продавцы, которым тяжело выстоять против сбивающей с ног энергии королевы вращений. Покружитесь полный цикл и возьмите перерыв на месяц, а потом снова возвращайтесь к практике, увеличив количество вращений до 17. Тут уже в ваши сети начнут попадать мужчины серьезнее, но вишенка на торте ждет на высоких уровнях. Там в лихом вихре на 108 оборотов вращаются женщины, за которыми ходят толпы королей, президентов и шейхов.

Конечно, адептки Ренар ее часто не слушают и сразу начинают вращаться на высоких уровнях. Понимаем, там и поток энергии мощнее, и подарки судьбы серьезнее, но все-таки лучше поберечь себя: у неподготовленных дам интенсивные «воронки» отзываются тошнотой и болью в позвоночнике. Одна из адепток, замахнувшись сразу на 17 оборотов, пишет: «В первый раз было очень плохо и меня стошнило. Сейчас полегче, я стараюсь несмотря ни на что».

В понимании отдельных последовательниц Ренар таким слабачкам в обществе крутящихся богинь не место. Фанатка чудо-практики Анна в комментариях искренне удивлялась: особо старательные женщины по 1,5 часа могут крутиться, а некоторые едва справляются с 17 оборотами. «Прет нереально после 2 часов кручения», — резюмирует Анна, как бы намекая, кто тут настоящий мастер «воронок».

Но для женщин с плохим вестибулярным аппаратом и слабым позвоночником есть хорошие новости: «воронки» можно крутить мысленно! Просто проверните в голове нужное количество оборотов и ждите подарок от судьбы. Этот метод мысленного вращения подойдет и беременным, которым не рекомендуют крутиться в положении. Кстати, после родов от практики тоже придется воздержаться, исходя из пола ребенка: родив девочку, подождите два месяца, мальчика — девять месяцев, а потом кружитесь сколько душе угодно. И еще один совет: если собираетесь неистово вращаться, то выгоняйте из комнаты питомцев и сыновей. Говорят, наблюдая за кружениями матери, отпрыск может привязаться к ней на всю жизнь. Вам это надо?

Счастливые и не очень истории вращающихся

Тошнота, больной позвоночник, головокружения — мастерицам «воронок» все нипочем, ведь на карту они ставят многое. Таким отчаянным последовательницам Ренар, которые усиленно соблюдают все правила, вселенная отвечает только взаимностью. Вот адептка Наталья пишет, что из-за «воронок» на нее стали обращать внимание мужчины, и тут же поясняет: «Это я просто баловалось». На самом деле Наталья замужем и докружилась до того, что мужа повысили на работе.

Пользовательница под ником Черная Кошка тоже уверяет, что «воронки» работают: она как-то вращалась на привлечение мужчины и получила «сумасшедший эффект». «Мы участвовали в большой выставке, мужчин так и клинило возле нашей экспозиции, напарница была в шоке. Они разговаривали, назначали свидания и приносили кофе», — вспоминала на форуме Черная Кошка.

Однако везет с «воронками» не всем: иногда женщина прилежно крутится, но получает обратный результат. «Начала крутить воронки с первого лунного дня. И почему-то у меня все идет наоборот», — жаловалась в комментариях пользовательница Лианна, которую с началом практики уволили с работы, появились проблемы со здоровьем, да и с мужчинами дела не шли. Администратор сообщества ей обтекаемо ответил, что проблема отнюдь не в технике: просто «мир дает возможность изменить свою жизнь в связи с иным уровнем энергии». Надеемся, Лианне удалось выйти на этот уровень.

Последовательница Елена много лет практиковала воронки на пару с матерью — и безрезультатно, но все-таки хороших историй про вращения во вселенной Ларисы Ренар куда больше. Женщины встречают своих бизнесменов и принцев, зарабатывают миллионы или делают из мужей успешных предпринимателей.

Не хотите вращаться? Что ж, у Ренар есть и другие практики, заботливо собранные на сайте. Как вариант, можно попробовать технику «Пробуждение любви» — простой и эффективный способ для привлечения партнера. От вас требуется только ежедневное повторение мантры «Я люблю этого мужчину, этот мужчина любит меня» — и все, поклонник в кармане.