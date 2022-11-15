Похудевшая женщина развелась с мужем и обрела счастье

Жительница Великобритании набрала вес в браке из-за привычек мужа, затем похудела на 20 килограммов, развелась и обрела счастье в отношениях с новым мужчиной. О том, как с помощью изменения рациона ей удалось сбросить вес, пишет Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

44-летняя многодетная мать Мелани Сондерс встретила будущего супруга, когда ей был 21 год. До брака она была активной, деятельной, правильно питалась и следила за фигурой, но замужество все изменило. По словам Сондерс, ее теперь уже бывший муж обожал заказывать готовую еду и мало двигался. «Я приняла этот образ жизни и, как следствие, сильно поправилась. На пике я весила 93 килограмма, и тогда я поняла, насколько недовольна своей жизнью», — вспоминает женщина.

Тогда британка решила вернуться к привычному образу жизни: она изменила рацион и начала заниматься спортом. До диеты Сондерс завтракала тостом с маслом, по выходным обедала в пабе, а по будням доедала остатки от ужина. На ужин она чаще всего ела пиццу или чесночный хлеб. Теперь она завтракает низкоуглеводным хлебом с беконом, обедает салатом с ветчиной и ужинает мясной запеканкой с овощами.

Старания британки принесли плоды, и она начала худеть. Пропорционально успехам Сондерс росло недовольство ее мужа. Мужчина не хотел ничего менять, и ему не нравилось, что жена больше не живет по его правилам. В конце концов спустя 19 лет совместной жизни пара приняла решение о разводе.