Что делать, если мать мужа постоянно вмешивается в ваши отношения

Война двух женщин может привести к разводу. Отношения свекрови и невестки крайне редко бывают простыми и понятными. Чаще всего обе женщины пытаются поставить себя выше друг друга, а иногда дело доходит до самой настоящей семейной войны. Чтобы избежать полного разрыва отношений с матерью любимого мужа, стоит на раннем этапе предотвратить конфликты, а как это сделать, мы и попытались выяснить вместе с психологом.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Очерчиваем границы

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Этот момент очень важен уже на начальном этапе, когда вы с мужчиной стали жить вместе и, возможно, уже официально стали семьей. Нередко свекровь не может принять тот факт, что в жизни ее сына появилась другая женщина, из-за чего может продолжать оказывать на мужчину давление в ожидании того, что невестка не будет иметь большого влияния на ее мальчика. В этом случае вам необходимо дать понять родственнице, что ваш дом — ваша территория, каким бы дорогим человеком ни была свекровь. Особенно важно держать границы, если вы живете вместе. Объясните, что ваша комната/шкафы/полки и тд. — это только ваше и вы не терпите вмешательства со стороны. Главное, не делать это в грубой форме. С большой вероятностью, почувствовав, что вы хорошо чувствуете границы, свекровь перестанет продавливать вас и своего сына.

Держите «удар»

Когда вы понимаете, что свекровь идет в наступление, используя технику пассивной агрессии, не стоит терпеть подобное отношение. Если вы не покажете, что готовы постоять за себя, страдать начнут и ваши дети, так как родственница может начать вести войну против вас через ваших же детей. Не думайте, что обидные слова в ваш адрес, сказанные якобы в шутку безобидны — вас оскорбляют, прикрываясь мнением, что у вас нет чувства юмора. Дайте понять, что с вами обращаться подобным образом никак нельзя. Постепенно свекровь свернет деятельность по вашему унижению в глаза супруга.

Не вовлекайте мужа