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2 часа назад

Названы пять признаков нездоровых отношений

Lenta.ru

Эксперт по отношениям Джейкоб Лукас опубликовал в TikTok ролик, в котором назвал девушкам пять признаков нездорового союза. В этот список он включил ситуации, когда мужчина воспринимает девушку как мать, а не как партнера.

Названы пять признаков нездоровых отношений
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Если ваш парень не может самостоятельно убирать за собой, значит, что его мать всегда делала это за него. Поэтому он хочет, чтобы вы делали это за него вместо матери», — предупредил Лукас.

Признаком зависимости мужчины от матери эксперт также назвал отказ готовить еду самостоятельно, когда это необходимо.

«Это происходит, потому что его мать всегда готовила для него, и он не может сделать ничего сам», — пояснил он.

Еще одним признаком нездоровых отношений Лукас назвал вспышки гнева у мужчин.

«Такие мужчины привыкли, что их матери постоянно делали и давали им то, чего они хотели, поэтому они считают, что их партнерша должна поступать так же», — объяснил он.

«Куда бы вы ни пошли вместе, он всегда хочет, чтобы это организовали именно вы, потому что он никогда не брал ответственность и не делал это сам», — перечислил эксперт еще одну черту нездорового союза.

Кроме того, в список таких признаков Лукас назвал отказ мужчин стирать свои вещи и требование, чтобы только партнерша занималась стиркой.

Любовь,
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