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2 часа назад

Психолог Ланг раскрыл последствия недостатка интима для пары

Мира Маркина

Если секс в отношениях – редкость, это может значительно повлиять на психологический климат в паре, убежден семейный психолог Сергей Ланг. Он обсудил в беседе с “Известиями”, к каким еще последствиям приводит отсутствие интима.

Психолог раскрыл последствия недостатка интима для пары
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Частый секс способствует укреплению эмоциональной близости и гармонизации отношений, отметил эксперт. Редкий же ведет к расставанию. По мнению психолога, желание регулярно заниматься любовью заложено в людях генетически. И потому секс, считает Сергей Ланг, должен быть частым. Но точное количество интимных контактов эксперт назвать отказался.

“Здесь следует учитывать индивидуальный темперамент людей. Есть люди, которым в принципе по природе нужно, например, один раз в неделю, и все хорошо”, — уточнил специалист.

Названы причины проблем с интимной жизнью в долгих отношениях

Также Ланг предупредил, что “сексуальный голод” приводит к нарастанию раздражения и напряжения в паре. Это может вылиться в измены, заключил психолог.

Ранее вместе с экспертом мы подготовили девять советов, как сделать сексуальную жизнь в браке яркой.

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