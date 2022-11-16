Психолог раскрыл последствия недостатка интима для пары

Если секс в отношениях – редкость, это может значительно повлиять на психологический климат в паре, убежден семейный психолог Сергей Ланг. Он обсудил в беседе с “Известиями”, к каким еще последствиям приводит отсутствие интима.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Частый секс способствует укреплению эмоциональной близости и гармонизации отношений, отметил эксперт. Редкий же ведет к расставанию. По мнению психолога, желание регулярно заниматься любовью заложено в людях генетически. И потому секс, считает Сергей Ланг, должен быть частым. Но точное количество интимных контактов эксперт назвать отказался.

“Здесь следует учитывать индивидуальный темперамент людей. Есть люди, которым в принципе по природе нужно, например, один раз в неделю, и все хорошо”, — уточнил специалист.

Также Ланг предупредил, что “сексуальный голод” приводит к нарастанию раздражения и напряжения в паре. Это может вылиться в измены, заключил психолог.