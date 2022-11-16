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37 минут назад

Названы главные причины несовместимости партнеров в сексе

Lenta.ru

К временной несовместимости в сексе приводят сильный стресс, беременность, маленькие дети и ряд других причин, заявила психолог-сексолог Каролина Путинцева. Некоторые другие причины, влияющие на интерес к интиму и ведущие к дисгармонии половых отношений, она назвала в своем Telegram-канале.

Названы главные причины несовместимости партнеров в сексе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одной из причин сексуальной несовместимости Путинцева назвала несовпадение размеров половых органов. Из-за этого партнерам сложнее получать удовольствие во время близости и достигать оргазма. По ее словам, подобная проблема встречается относительно редко, и ее можно решить интимной гимнастикой, повышением тонуса мышц и чувствительности влагалища, а также при помощи секс-игрушек.

Привести к дисгармонии в интимной сфере способна и разная половая конституция партнеров, продолжила Путинцева. И чем эта разница больше, тем сложнее ее компенсировать. Изменить сексуальную конституцию человека нельзя, можно только найти альтернативные способы удовлетворить потребности каждого из супругов.

Еще одной причиной несовместимости могут стать разные предпочтения супругов. По словам психолога, если мужчине нравится пожестче, а женщине нет, ее невозможно заставить получать удовольствие от действий партнера в постели. Кроме того, на взаимоотношениях супругов могут сказаться возрастные кризисы, болезни, рождение ребенка и период грудного вскармливания. Однако в данном случае изменения носят временный характер и при желании могут быть устранены.

Любовь,
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