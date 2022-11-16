Названы главные причины несовместимости партнеров в сексе

К временной несовместимости в сексе приводят сильный стресс, беременность, маленькие дети и ряд других причин, заявила психолог-сексолог Каролина Путинцева. Некоторые другие причины, влияющие на интерес к интиму и ведущие к дисгармонии половых отношений, она назвала в своем Telegram-канале.

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Одной из причин сексуальной несовместимости Путинцева назвала несовпадение размеров половых органов. Из-за этого партнерам сложнее получать удовольствие во время близости и достигать оргазма. По ее словам, подобная проблема встречается относительно редко, и ее можно решить интимной гимнастикой, повышением тонуса мышц и чувствительности влагалища, а также при помощи секс-игрушек.

Привести к дисгармонии в интимной сфере способна и разная половая конституция партнеров, продолжила Путинцева. И чем эта разница больше, тем сложнее ее компенсировать. Изменить сексуальную конституцию человека нельзя, можно только найти альтернативные способы удовлетворить потребности каждого из супругов.