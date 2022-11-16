Названы способы повышения либидо при депрессии

Часто люди, принимающие антидепрессанты, сталкиваются с проблемой сниженного либидо. Как следствие, они теряют интерес к сексу, долго возбуждаются и не могут испытывать оргазм. Секс-коуч Эдвина Кайто назвала изданию Metro несколько способов, как улучшить сексуальную жизнь во время лечения депрессии.

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По словам эксперта, антидепрессанты блокируют выработку дофамина — гормона, отвечающего за передачу сигналов от тела к мозгу. Из-за этого у принимающих таблетки людей появляется ощущение спокойствия, но пропадает возможность испытывать страсть.

Чтобы вернуть уверенность в постеле, Кайто рекомендует выделять на прелюдию больше времени и избавляться от мысли, что половой контакт должен обязательно закончится оргазмом.

Эксперт советует подходить к интимной близости творчески — устраивать перед действом ужин при свечах, совместный просмотр порно или делать друг другу эротический массаж.

Еще один способ — обратиться к лечащему врачу. Возможно, специалист сможет скорректировать терапию и вернуть интерес человека к сексу.

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