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27 минут назад

Нет желания? Названы способы повышения либидо

Passion.ru

Трудно отрицать, что наличие насыщенной интимной жизни – залог здоровых отношений между мужчиной и женщиной. Но как быть, если страсть угасла и пропало желание? Сексолог Эдвина Кайто дала совет парам, столкнувшимся с данной проблемой.

Названы способы повышения либидо
Фото: Passion.ruPassion.ru

По словам специалиста, потеря интереса к сексу может быть связана с длительным приемом антидепрессантов. Чтобы вновь зажечь огонь любви, следует довериться партнеру. Обсудите с ним свои самые смелые фантазии, увеличьте время прелюдии, не забывая про прикосновения и зрительный контакт, – все это непременно вызовет возбуждение и создаст ощущение близости.

Кайто напомнила и про ещё один действенный способ: не стоит забывать про просмотр порнофильмов и эротический массаж.

Следуя этим легким советам, вы выведете свою сексуальную жизнь на новый уровень!

Ранее сообщалось о том, что девушка получила тюремный срок за связь с несовершеннолетним. Подробности читайте в этой статье.

Любовь,
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