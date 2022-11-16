Секс после родов: что важно знать

Вопреки ожиданиям партнера, женщина после родов не сразу начинает получать удовольствие от секса. Гинекологи из немецкой Университетской клиники Ульма выяснили, сколько для этого должно пройти времени. Исследование опубликовано в журнале Sexologies.

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Для эксперимента ученые опросили 215 женщин, родивших 3–4 года назад, насколько они удовлетворены интимной жизнью. Результаты показали, что 24 % из них страдают от сексуальной дисфункции. Однако остальные отметили, что спустя три года после появления на свет малыша стали получать от секса больше удовольствия, чем через год или два после родов.

Ученые подчеркнули, что ранее проведенные исследования также указывали на сниженное либидо у женщин, имеющих ребенка возрастом до трех лет.

Чтобы молодым родителям сохранить отношения после родов, врачи рекомендуют обсуждать друг с другом проблемы и желания.

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