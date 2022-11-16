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1 час назад

Звезда «Мажора» назвал основную ошибку влюбленных мужчин в отношениях

Lenta.ru

Российский актер Павел Чинарев назвал неумение ценить отношения одной из основных ошибок в отношениях, которую допускают многие влюбленные мужчины. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.

Звезда «Мажора» назвал основную ошибку влюбленных мужчин в отношениях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда проектов «Мажор» и «Зверобой» заявил, что мужчины часто не дорожат любовью, даже если чувство, которое они испытывают по отношению к женщине, очень сильное и глубокое. Такое пренебрежительное поведение может стать причиной разрыва отношений. И для мужчины это может обернуться настоящей трагедией даже спустя годы.

В качестве примера Чинарев привел героев пьесы Александра Островского «Бесприданница». По его мнению, Паратов сильно любил Ларису Огудалову, но в погоне за богатой невестой бросил ее, о чем наверняка сожалел. Сам актер бережно относится к своим отношениям. Несмотря на то что о своей личной жизни он предпочитает не распространяться, известно, что он женат на начинающей артистке театра и кино Алене Бондарчук. В 2016 году у пары родился сын.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес отказалась от своей знаменитой фамилии в пользу фамилии мужа и стала Дженнифер Аффлек. Свое решение она списала на романтичность своей натуры.

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