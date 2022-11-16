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1 час назад

Почему богатые и знаменитые женщины предпочитают молодых мужчин ровесникам

Passion.ru

Ответ на вопрос, почему успешным обеспеченным женщинам в возрасте нравятся юноши помоложе, вполне очевиден.

Почему богатые и знаменитые женщины предпочитают молодых мужчин
Фото: Passion.ruPassion.ru

Развернутый комментарий по этому поводу дает психолог Яна Лейкина.

По ее словам, молодые мужчины не только более привлекательны и обладают большей жизненной энергией, но и не имеют в голове такого количества тараканов, как мужчины постарше.

Кроме того, молодые куда более уступчивы, и достичь компромисса с ними бывает гораздо легче.

С другой стороны, по словам эксперта, заполучить себе молодого ухажёра не так уж и просто.

«Для этого в тебе самой должна быть изюминка: высокий уровень энергии, высокий интеллект или яркая внешность - все это способно обворожить и заполучить себе юного спутника», - советует Яна.

Любовь,
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