Обладатель большого пениса рассказал о проблемах при сексе

Житель Великобритании, пожелавший остаться анонимным, рассказал о негативном влиянии размера пениса на сексуальную жизнь. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мужчина заявил, что он — обладатель большого пениса. В эрегированном состоянии длина его полового органа достигает 21,5 сантиметра против среднестатистических 13-14 сантиметров. Эта анатомическая особенность постоянно мешает ему в интимной жизни. По словам британца, он постоянно испытывает стресс во время занятий сексом, потому что партнерши жалуются на боль и просят его остановиться. А некоторые женщины и вовсе отказываются от полового контакта, когда видят его пенис в возбужденным состоянии.

Оральный секс тоже вызывает проблемы. «Одна девушка, которая мне действительно нравилась, рассталась со мной, потому что не могла смириться с тем, что не может делать мне минет. Она давилась и чувствовала, что ее тошнит. Я сказал, что она не обязана этого делать. Но она ответила, что это несправедливо», — объяснил британец.

По словам мужчины, женщины, которые могут его полностью удовлетворить, встречаются редко. Также у него возникают сложности с покупкой презервативов подходящего размера. В результате он предпочитает сексу мастурбацию в одиночестве.

В заключение британец добавил, что устал от случайных связей и хочет отношений, но наладить личную жизнь ему не удается.